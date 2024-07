L'Under 19 vola: Irlanda ko e semifinale europea

Buona anche la seconda per l'Italia Under 19 che dopo avers confitto la Norvegia nella gara d'esordio all'Europeo di categoria, si aggiudica anche il secondo match: battuta l'Irlanda del Nord 3-0. Con questo risultato gli Azzurrini sono già certi della semifinale ma anche della qualificazione al Mondiale Under 20. Sblocca la gara al 15' Zeroli. Sul finire di prima frazione, Camarda fa 2-0. A inizio ripresa ancora Camarda chiude i giochi