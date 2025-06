Sarà Germania-Italia il quarto di finale degli Azzurrini all'Europeo U21. La selezione tedesca ha vinto il girone B a punteggio pieno ed è una delle favorite alla vittoria finale. Lo sa bene il Ct della Nazionale Carmine Nunziata che in conferenza stampa ha presentato le qualità dell'avversario: “La Germania è una squadra solida, fisica, che ha grande intensità, sempre corta. È difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto d’avanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade. Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro. Vogliamo arrivare in fondo, poi se gli avversari saranno più bravi tanto di cappello. Come li stimolerò? Non ce ne sarà bisogno, se un giocatore ha bisogno di stimoli prima di un quarto di finale di un Europeo vuol dire che c’è qualcosa che non va”.