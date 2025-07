La sindaca della città ligure, al termine di un incontro con delegati Uefa, rappresentanti Figc e i due club Genoa e Sampdoria, ha annunciato che Genova formalizzerà la sua candidatura per l'Europeo del 2032. "Vogliamo lasciare uno stadio migliore, moderno e funzionante sette giorni su sette per ospitare competizioni sportive e grandi eventi"

"A settembre Genova formalizzerà la candidatura per ospitare gli Europei di calcio nel 2032". Ad annunciarlo è la sindaca di Genova, Silvia Salis, al termine di un incontro a Palazzo Tursi con il delegato Uefa presso il comitato organizzatore italiano per gli Europei del 2032 Michele Uva, i rappresentanti della Figc Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli, e i vertici di Genoa e Sampdoria. "Il Comune di Genova, Genoa e Sampdoria vogliono correre per questa gara molto difficile e ambiziosa - ha aggiunto la sindaca -, l'obiettivo è lasciare a Genova uno stadio migliore, che possa essere all'altezza delle grandi competizioni sportive che ospiterà e dei grandi eventi, funzionante sette giorni su sette, che abbia criteri di modernità e che possa servire Genova nei prossimi decenni, nel migliore dei modi. Siamo consapevoli che l'obiettivo sia ambizioso e molto sfidante: abbiamo come faro i 130 criteri, stringenti e ancora più complessi rispetto a tre anni fa, che la Uefa richiede per concorrere all'assegnazione. Lavoreremo su queste indicazioni ed entro il 10 settembre formalizzeremo la nostra candidatura. Lo step successivo sarà, entro il 31 luglio 2026, la presentazione di un progetto che abbia la sostenibilità strutturale ed economica e i criteri richiesti dalla Uefa per concorrere".