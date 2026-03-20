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Convocati Italia Under 21, i giocatori per le qualificazioni agli Europei 2027

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Tra i 24 calciatori convocati dal Ct Baldini, anche il giovane talento dell’Atalanta Ahanor. Oltre all’ex Genoa, altri tre alla prima chiamata assoluta: Daffara, Mannini e Cacciamani. Da preparare ci sono le due sfide di qualificazione a Euro 2027 contro Macedonia del Nord (26 marzo) e Svezia (31 marzo) 

ITALIA, I CONVOCATI DI GATTUSO PER I PLAYOFF

Sono ventiquattro i calciatori convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini per i match di qualificazione a Euro 2027 in programma giovedì 26 marzo alle 18.15 a Empoli contro la Macedonia del Nord e martedì 31 alle 18.30 a Boras contro la Svezia. E tra questi, spiccano quattro novità. La più grande è la prima convocazione in azzurro di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ahanor, che ha genitori nigeriani, ha compiuto 18 anni a febbraio e da pochi giorni ha ottenuto la cittadinanza italiana, diventando quindi convocabile per l'Italia. La sua crescita è seguita in prospettiva anche dal Ct della nazionale maggiore Gattuso. Oltre all’atalantino Ahanor, prima chiamata anche per il portiere dell’Avellino Giovanni Daffara e per Mattia Mannini e Alessio Cacciamani, entrambi della Juve Stabia. Senza Camarda infortunato, e senza Palestra e Pisilli chiamati nella nazionale maggiore, torna il centrale del Borussia Moenchengladbach Fabio Chiarodia.

Italia Under 21, i convocati di Baldini

Ecco l'elenco completo dei calciatori convocati dal Ct dell'Under 21 azzurra Baldini:

  • Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
  • Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);
  • Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
  • Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone);

Italia, la situazione nel girone

In vista dell’Europeo di categoria, in programma nel 2027 in Albania e Serbia, gli Azzurrini sono al momento secondi con un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta e inseguono la Polonia prima a punteggio pieno per il primo posto nel girone E, unico a garantire l'accesso diretto all'Europeo. 

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