Sono ventiquattro i calciatori convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 Silvio Baldini per i match di qualificazione a Euro 2027 in programma giovedì 26 marzo alle 18.15 a Empoli contro la Macedonia del Nord e martedì 31 alle 18.30 a Boras contro la Svezia. E tra questi, spiccano quattro novità. La più grande è la prima convocazione in azzurro di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ahanor, che ha genitori nigeriani, ha compiuto 18 anni a febbraio e da pochi giorni ha ottenuto la cittadinanza italiana, diventando quindi convocabile per l'Italia. La sua crescita è seguita in prospettiva anche dal Ct della nazionale maggiore Gattuso. Oltre all’atalantino Ahanor, prima chiamata anche per il portiere dell’Avellino Giovanni Daffara e per Mattia Mannini e Alessio Cacciamani, entrambi della Juve Stabia. Senza Camarda infortunato, e senza Palestra e Pisilli chiamati nella nazionale maggiore, torna il centrale del Borussia Moenchengladbach Fabio Chiarodia.