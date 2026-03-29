Palmisani: "La Svezia è forte, ma saremo pronti"

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Italia Under 21, Palmisani: "La Svezia è forte, ma noi saremo pronti"

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©Getty

Il portiere della Nazionale Under 21 fa il punto sulle condizioni della squadra che martedì affronterà la Svezia per provare ad accorciare sulla Polonia, prima nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei di categoria: "Questo è un gruppo coeso che ha valori importanti, la Svezia è un avversario forte ma noi ci faremo trovare pronti"

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Prosegue l'inseguimento dell'Italia alla Polonia nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei Under 21. Dopo aver battuto la Macedonia del Nord a Empoli, gli Azzurrini affronteranno l'insidiosa trasferta di Boras per sfidare la Svezia. E' il portiere Lorenzo Palmisani a fare il punto della situazione sulle condizioni della squadra: "Stiamo bene, stiamo prendendo fiducia partita dopo partita, infatti contro la Macedonia del Nord abbiamo fatto una gran prestazione. Stiamo bene, siamo sul pezzo, pronti per la Svezia - dice - Questo è un gruppo coeso, siamo tutti focalizzati sullo stesso obiettivo, è bello essere qui. Fra i pali c'è una concorrenza importante, ci sono portieri molto forti, grazie a loro ho la possibilità di migliorare, perché ti spingono sempre a fare meglio, allenamento dopo allenamento".

"Stiamo lavorando sui nostri punti di forza"

Quanto all'avversario di martedì, la Svezia occupa il quarto posto nel girone E a quota 10 punti, gli stessi del Montenegro: "Affronteremo una squadra forte, ma - aggiunge Palmisani - la stiamo studiando bene e stiamo lavorando sui nostri punti di forza. Abbiamo dimostrato di essere una Nazionale che può avere valori importanti, ci faremo trovare pronti".

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