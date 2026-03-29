Palmisani: "La Svezia è forte, ma saremo pronti"

Italia Under 21, Palmisani: "La Svezia è forte, ma noi saremo pronti"under 21
Il portiere della Nazionale Under 21 fa il punto sulle condizioni della squadra che martedì affronterà la Svezia per provare ad accorciare sulla Polonia, prima nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei di categoria: "Questo è un gruppo coeso che ha valori importanti, la Svezia è un avversario forte ma noi ci faremo trovare pronti"
Prosegue l'inseguimento dell'Italia alla Polonia nel gruppo E delle qualificazioni agli Europei Under 21. Dopo aver battuto la Macedonia del Nord a Empoli, gli Azzurrini affronteranno l'insidiosa trasferta di Boras per sfidare la Svezia. E' il portiere Lorenzo Palmisani a fare il punto della situazione sulle condizioni della squadra: "Stiamo bene, stiamo prendendo fiducia partita dopo partita, infatti contro la Macedonia del Nord abbiamo fatto una gran prestazione. Stiamo bene, siamo sul pezzo, pronti per la Svezia - dice - Questo è un gruppo coeso, siamo tutti focalizzati sullo stesso obiettivo, è bello essere qui. Fra i pali c'è una concorrenza importante, ci sono portieri molto forti, grazie a loro ho la possibilità di migliorare, perché ti spingono sempre a fare meglio, allenamento dopo allenamento".
"Stiamo lavorando sui nostri punti di forza"
Quanto all'avversario di martedì, la Svezia occupa il quarto posto nel girone E a quota 10 punti, gli stessi del Montenegro: "Affronteremo una squadra forte, ma - aggiunge Palmisani - la stiamo studiando bene e stiamo lavorando sui nostri punti di forza. Abbiamo dimostrato di essere una Nazionale che può avere valori importanti, ci faremo trovare pronti".