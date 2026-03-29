Italia, le news sulla formazione per i playoff Mondiali in Bosnia
Verso la finale playoff Mondiale tra prove di formazione e organizzazione. Il meteo può cambiare i programmi dell'Italia: causa neve a Zenica la Uefa ha chiesto all'Italia di fare rifinitura a Coverciano e posticipare la partenza, per non appesantire il campo (che non è più coperto da neve perché riscaldato). Intanto Gattuso va verso la conferma degli XI della semifinale con la coppia d'attacco Kean-Retegui
- Situazione meteo da tenere sotto controllo. Sabato ha nevicato, questa domenica si è trasformata in pioggia: sul campo la neve si è sciolta perché il terreno sotto è riscaldato
- Uefa ha chiesto all’Italia di posticipare la partenza (prevista per lunedì mattina) e allenarsi anche lunedì a Coverciano per evitare di appesantire ulteriormente il terreno di gioco
- Cambiano i programmi anche della Bosnia, che prepara il match nel centro sportivo Butmir
- Intanto, vediamo la probabile di Gattuso ...
- PORTIERE: Gianluigi Donnarumma
- DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA: Gianluca Mancini
- DIFENSORE CENTRALE. Alessandro Bastoni
- DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA: Riccardo Calafiori
- ESTERNO DESTRO: Matteo Politano
- MEZZALA DESTRA: Nicolò Barella
- CENTROCAMPISTA CENTRALE: Manuel Locatelli
- MEZZALA SINISTRA: Sandro Tonali
- ESTERNO SINISTRO: Federico Dimarco
- ATTACCANTE: Moise Kean
- ATTACCANTE: Mateo Retegui
- La formazione dovrebbe essere identica a quella della semfinale contro l'Irlanda del Nord. Coppia d'attacco Kean-Retegui, con Pio Esposito in panchina
- Politano è un fedelissimo di Gattuso (che già lo aveva allenato a Napoli): a destra più lui di Palestra, anche per l’esperienza
- Proprio uno dei fedelissimi di Gattuso ha toccato tanti temi a pochi giorni dalla finale playoff: "Contro l'Irlanda del Nord qualche mostro lo abbiamo visto, ma dopo l'1-0 ci siamo sbloccati. A Zenica senza farci condizionare da nulla. Il gruppo è unito, andiamo tutti dalla stessa parte, basta vedere come esultiamo ai gol. Gattuso? L'ho trovato ancora più carico di quanto lo era a Napoli…". Le sue parole a Vivo Azzurro Tv.
- Sappiamo anche chi arbitrerà: è il francese Clément Turpin. Il fischietto transalpino ha già arbitrato l'Italia in 5 occasioni, con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte. Tra queste, c'è anche quella contro la Macedonia del Nord nel marzo del 2022 a Palermo che portò all'eliminazione dall'ultimo Mondiale…