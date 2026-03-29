Verso la finale playoff Mondiale tra prove di formazione e organizzazione. Il meteo può cambiare i programmi dell'Italia: causa neve a Zenica la Uefa ha chiesto all'Italia di fare rifinitura a Coverciano e posticipare la partenza, per non appesantire il campo (che non è più coperto da neve perché riscaldato). Intanto Gattuso va verso la conferma degli XI della semifinale con la coppia d'attacco Kean-Retegui

VIDEO. IL PROGRAMMA DELL'ITALIA VERSO LA BOSNIA