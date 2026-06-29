 Europei Under 19 2026, la classifica dell'Italia e dei gironi | Sky Sport
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Europei Under 19, la classifica dei gironi: Italia vince all'esordio

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Al via in Galles la 23^ edizione dell'Europeo U19 con otto partecipanti tra le quali l'Italia. Buono il debutto degli Azzurrini di Bollini, che battono 2-0 la Serbia. In palio anche cinque posti che valgono la qualificazione al Mondiale U20 del 2027. Ma come funziona? Ecco il format, le classifiche e le date del torneo fino alla finale

ITALIA-SERBIA U19 2-0: LA CRONACA

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