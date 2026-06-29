Europei Under 19, la classifica dei gironi: Italia vince all'esordio
Al via in Galles la 23^ edizione dell'Europeo U19 con otto partecipanti tra le quali l'Italia. Buono il debutto degli Azzurrini di Bollini, che battono 2-0 la Serbia. In palio anche cinque posti che valgono la qualificazione al Mondiale U20 del 2027. Ma come funziona? Ecco il format, le classifiche e le date del torneo fino alla finale
- Otto le Nazionali partecipanti, due i gironi da quattro squadre ciascuno.
- Accedono alle semifinali le prime due di ogni gruppo, che automaticamente si qualificano ai Mondiali Under 20 del 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.
- Le due terze classificate dei gironi, invece, si affrontano in uno spareggio per accedere al Mondiale insieme alle altre quattro qualificate
- Spagna: 3 punti (1 partita giocata; 7 gol fatti, 0 gol subiti)
- Germania: 3 punti (1 partita giocata; 4 gol fatti, 3 gol subiti)
- Danimarca: 0 punti (1 partita giocata; 3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Galles: 0 punti (1 partita giocata; 0 gol fatti, 7 gol subiti)
- Galles-Spagna 0-7
- Germania-Danimarca 4-3
- Danimarca-Spagna (1 luglio ore 19)
- Galles-Germania (1 luglio ore 21)
- Danimarca-Galles (4 luglio ore 15)
- Spagna-Germania (4 luglio ore 15)
- Italia: 3 punti (1 partita giocata; 2 gol fatti, 0 gol subiti)
- Croazia: 0 punti (0 partite giocate; 0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Ucraina: 0 punti (0 partite giocate; 0 gol fatti, 0 gol subiti)
- Serbia: 0 punti (1 partita giocata; 0 gol fatti, 2 gol subiti)
- Italia-Serbia 2-0
- Croazia-Ucraina (29 giugno ore 21)
- Croazia-Italia (2 luglio ore 15)
- Serbia-Ucraina (2 luglio ore 19)
- Ucraina-Italia (5 luglio ore 17)
- Serbia-Croazia (5 luglio ore 17)
- Terza Gruppo A vs Terza Gruppo B (8 luglio ore 15)
- Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B (8 luglio ore 17.30)
- Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A (8 luglio ore 20)
- Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 (11 luglio ore 20)
- 2001: Polonia
- 2002: Spagna
- 2003: ITALIA
- 2004: Spagna
- 2005: Francia
- 2006: Spagna
- 2007: Spagna
- 2008: Germania
- 2009: Ucraina
- 2010: Francia
- 2011: Spagna
- 2012: Spagna
- 2013: Serbia
- 2014: Germania
- 2015: Spagna
- 2016: Francia
- 2017: Inghilterra
- 2018: Portogallo
- 2019: Spagna
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Inghilterra
- 2023: ITALIA
- 2024: Spagna
- 2025: Olanda