Zero pronostici, due imprese entrate nella storia. Nel 1992 i danesi non si erano nemmeno qualificati per gli Europei: furono ripescati e richiamati mentre erano in vacanza a dieci giorni dall'inizio della prima partita. Vinsero da abbronzati anche grazie a una gita al fast food. Nel 2004 trionfò (contro nazionali fortissime) la squadra piazzata dalle quote sportive al penultimo posto degli Europei: pragmatismo, difesa, l'unico "silver gol" della storia e eroi per un giorno, come il mattatore Angelos Charisteas