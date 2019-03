7) MICHAEL OWEN (18 anni, 59 giorni). Dici Wonder Boy e non puoi non pensare all’ex attaccante inglese, accolto per la prima volta da Glenn Hoddle l’11 febbraio 1998 in amichevole contro il Cile. Il bilancio in Nazionale di Owen recita 89 presenze e 40 gol segnati, dato quest’ultimo che lo colloca al 5° posto assoluto