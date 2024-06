Cosa prevede il regolamento in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nel girone? Ecco i criteri per decidere chi passa agli ottavi: tra le possibilità c'è anche quella molto particolare dei calci di rigore

Sono 24 le nazionali partecipanti a Euro 2024, ma solo 16 supereranno la fase a gironi per dare vita agli ottavi di finale: passeranno le prime due di ognuno dei 6 gironi, più le 4 migliori terze. Ma in caso di arrivo a pari punti nel gruppo tra due squadre, quali sono i criteri di cui si tiene conto per la classifica? Il regolamento è chiaro, e tra le possibilità prevede anche quella, curiosa, dei calci di rigore.