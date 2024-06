L'Europeo degli Azzurri proseguirà sabato contro la Svizzera, avversaria affrontata più volte nella storia e che ci ha negato il Mondiale in Qatar. A pesare il doppio rigore sbagliato da Jorginho, che vuole il riscatto come Di Lorenzo (segnò proprio agli svizzeri). L'ultima nostra vittoria nel 2021, decisa da due grandi esclusi in Nazionale. E loro non ci battono da 31 anni: quella volta giocavano insieme Baggio e Mancini…

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EURO 2024