Ufficializzati i 26 Azzurri agli Europei, Luciano Spalletti punta sul bomber italiano più prolifico in questa stagione. Chi ha segnato più gol tra campionato e coppe (nazionali e internazionali)? Solo il leader tra i primi quattro sarà in Germania, lui come altri due giocatori in doppia cifra. E nella top 20 sono nove i convocati dal CT della Nazionale

ITALIA, LE NEWS DI OGGI LIVE - I CONVOCATI