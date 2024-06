Olanda e Francia si giocano il primato del gruppo D e il passaggio agli ottavi. Entrambi gli allenatori orientati a confermare gli undici della prima partita. Mbappé sarà dell'incontro nonostante il problema al naso e giocherà mascherato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

A Lipsia va in scena una classicissima del calcio Europeo. Olanda e Francia si giocano l'accesso agli ottavi di finale e verosimilmente il primo posto nel gruppo D. La squadra di Koeman ha sofferto contro la Polonia vincendo in rimonta grazie alle reti di Gakpo e Weghorst. La Francia si presenta a questa sfida con l'incognità Mbappé, operato al naso e deciso a scendere in campo 'mascherato' anche se non in perfette condizioni. Entrambi gli allenatori sono orientati a confermare i primi 11 che hanno affrontato le gare d'esordio. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD