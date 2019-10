Serie A femminile, i risultati della 2^ giornata: successi per Milan e Roma

In attesa del primo derby d'Italia femminile tra Inter e Juve, in programma domenica alle 12.30 con diretta su Sky Sport Serie A, il sabato pomeriggio della Serie A femminile ha regalato gol e spettacolo. Il Milan non si ferma dopo il successo contro l'Inter della scorsa settimana e con il 2-0 al Tavagnacco si conferma in prima posizione a punteggio pieno (solamente la Juventus in caso di successo contro l'Inter potrà raggiungere la squadra allenata da Maurizio Ganz). Terza vittoria di fila per la Roma, che passa 4-0 sul campo del Verona: le giallorosse restano così a -3 dal Milan. A quota 9 in classifica anche la Fiorentina, che ha conquistato i 3 punti in casa del Sassuolo. In zona retrocessione successi importanti per Empoli e Florentia, che hanno regolato rispettivamente Orobica Bergamo e Pink Sport Bari.

I risultati della 4^ giornata

Empoli-Orobica Bergamo 4-1

27' Simonetti (E), 59' Cinotti (E), 60' Acuti (E), 78' Merli (O), 80' Petkova (E)

Florentia San Gimignano-Pink Sport Bari 3-2

1' Kelly (F), 2' Novellino (P), 19' e 29' Martinovic (F), 62' Carpi (P)

Hellas Verona-Roma 0-4

3' Bartoli, 11' Giugliano, 29' Bonfantini, 86' Thestrup

Milan-Tavagnacco 2-0

33' aut. Veritti, 92' Carissimi

Sassuolo-Fiorentina 1-2

80' Cambiaghi (S), 88' Bonetti (F), 93' Arnth (F)

La classifica

Milan 12 punti; Roma, Fiorentina, Juventus* 9; Verona 5; Inter* e Sassuolo 4; Florentia, Pink Sport Bari, Empoli 3; Tavagnacco 2; Orobica Bergamo 1. * 1 partita in meno