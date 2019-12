Roma-Tavagnacco 2-0, gol e highlights: giallorosse a due punti dal secondo posto

Roma-Tavagnacco 2-0

11’ rig. Andressa, 13’ Bartoli

ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Di Criscio, Bartoli; Bernauer, Andressa, Hegerberg; Bonfantini, Thomas, Serturini. All.: Bavagnoli

TAVAGNACCO (4-3-1-2): Cappelletti; Chandarana, Veritti, Cecotti; Kunisawa, Brignoli, Ivanuša, Kato; Benedetti, Ferin, Polli. All.: Lugnan

La Roma riparte e lo fa nel migliore dei modi. Reduce dalla pesantissima sconfitta interna contro la Juventus nell’ultimo turno, nella 8^ giornata del campionato di Serie A femminile le ragazze di Betty Bavagnoli hanno ripreso il cammino verso le zone alte della classifica. Alle giallorosse è bastata la prima frazione di gioco per superare un Tavagnacco apparso particolarmente in difficoltà. Grande protagonista della vittoria della Roma il capitano Elisa Bartoli, brava prima a procurarsi il calcio di rigore trasformato da Andressa Alves all’11’, poi a mettere direttamente la propria firma sul match due minuti più tardi scaricando in rete di destro un pallone vagante in area sugli sviluppi di un calcio di punizione. Con la partita in cassaforte dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco, la Roma si è limitata a controllare la gara sfiorando anche il terzo gol con Bonfantini nella ripresa. Con questa vittoria le giallorosse si portano al quarto posto in classifica con 15 punti, a due sole lunghezze dal Milan secondo e a un punto di distanza dalla Fiorentina terza. Per il Tavagnacco, invece, situazione sempre più difficile: ancora nessuna vittoria in campionato e penultimo posto con appena 2 punti in 8 giornate.

Gli altri risultati

Questi tutti i risultati delle altre gare valide per la 8^ giornata di Serie A femminile:

Sassuolo-Inter 1-0

13' Pugnali



Florentia San Gimignano-Milan 2-1

55' rig. Giacinti (M), 61' rig. e 90+4' Kelly (F)



Hellas Verona-Orobica 3-0

21' Solow, 44' Cantore, 89' Pirone



Pink Bari-Empoli 0-0



Juventus-Fiorentina 1-0

9’ Girelli



La classifica

Juventus 22, Milan 17, Fiorentina 16, Roma 15, Florentia San Gimignano 13, Inter 11, Empoli 11, Sassuolo 10, Pink Bari 8, Hellas Verona 8, Tavagnacco 2, Orobica 1.