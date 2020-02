Serie A femminile, calendario e orari della 15^ giornata Domenica su Sky c'è Juve-Inter

Esistono poche giornate in grado, almeno sulla carta, di riaprire il campionato. Quella in programma tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, è una di queste, perché l’impegno che attende la Juventus può presentare qualche insidia, con le dirette inseguitrici pronte ad approfittare di un eventuale passo falso della capolista.

A Vinovo, in un centro sportivo che si preannuncia esaurito, arriva l’Inter, che a dispetto della sconfitta nell’ultimo derby è una squadra in crescita. Le ragazze di Attilio Sorbi al “Brianteo” di Monza hanno dimostrato di avere acquistato maggiore consapevolezza nei propri mezzi, grazie alla crescita di una squadra giovane sempre più a suo agio con la Serie A. Alle nerazzurre (che domenica saranno prive della squalificata Beatrice Merlo) manca un grande risultato contro una big: Fiorentina e Milan sperano che possa essere la giornata giusta.

Alla vigilia l’allenatrice bianconera Rita Guarino è stata chiara: “Il campionato non è finito – ha detto - per vincerlo dobbiamo ricominciare a fare punti”. Il sorprendente pareggio dell’ultimo turno sul campo della Florentia (che a San Gimignano ha fatto un’altra vittima dopo Roma e Milan), da una parte poteva far suonare un campanello d’allarme in casa Juventus, ma la vittoria di pochi giorni dopo in Coppa Italia 6-0 a Empoli ha fatto capire come le bianconere non abbiano perso di vista l’obiettivo finale.

A Tavagnacco il Milan, reduce dalla sconfitta subita in rimonta dalla Fiorentina in Coppa Italia, dovrà tornare ad essere la squadra cinica vista nel derby. Per farlo dovrà avere la meglio sulle friulane, che in settimana sono state penalizzate di un punto in classifica per l’assenza dell’ambulanza nella gara contro la Fiorentina. Un punto che allontana le gialloblù dalla salvezza, costringendole ancora di più a giocare ogni partita come se fosse una finale.