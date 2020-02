Serie A femminile, i risultati dell'16^ giornata: Sassuolo-Roma 0-1, vince il Florentia

La Roma vince in casa del Sassuolo e si avvicina al terzo posto occupato da Milan e Fiorentina, che si sarebbero dovute affrontare prima del rinvio per l'emergenza coronavirus. Tris del Florentia all'Orobica, pareggio in extremis dell'Empoli contro il Tavagnacco. Tutti i risultati della 16^ giornata e la classifica aggiornata

Un gol di Agnese Bonfantini dopo soli quattro minuti regala i tre punti alla Roma. Le giallorosse vincono in casa del Sassuolo nel match valido per la 16^ giornata di Serie A femminile e avvicinano il quinto posto occupato da Milan e Fiorentina. Le rossonere e le Viola, che si sarebbero dovute affrontare nel big match di giornata, non sono scese in campo per via dell’emergenza coronavirus che ha colpito la Lombardia. La Roma sale così a quota 34 punti, mentre Milan e Fiorentina restano a 35 in attesa di capire quando potranno recuperare la sfida.

Sassuolo-Roma 0-1

4' Bonfantini

SASSUOLO: Lemey; Filangeri, Cutler, Molin; Lenzini, Errico, Dubkova K., Tomaselli (37' Jansen), Orsi (46' Pugnali); Sabatino, Ferrato. All. Piovani

ROMA: Pipitone; Erzen (79' Ekroth), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Bonfantini (79' Greggi), Thestrup, Thomas. All. Bavagnoli