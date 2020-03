Le ragazze di MIlena Bartolini sono riuscite a trovare un modo per lasciare il Portogallo dopo ore rese molto complicate dal blocco aereo imposto dal paese lusitano verso la nostra penisola, come confermato anche da un messaggio di Stefania Girelli sui social. Oggi avrebbero dovuto giocare la finale dell'Algarve Cup contro la Germania

"Tornerà il calcio, torneranno le partite, tornerà la normalità”. A scriverlo nel suo post è Cristiana Girelli, attaccante della Juve e della Nazionale che stasera, con le sue compagne, avrebbe dovuto giocare la finale del torneo dell’Algarve contro la Germania. Avrebbe dovuto, già. Perché nel corso della giornata di martedì la Figc, in accordo con il ct Milena Bertolini, lo staff e le calciatrici, ha deciso di partire anticipatamente dal Portogallo per tutelare la propria salute. Tante le parole affidate ai social in queste ore di attesa tra albergo e aeroporto: tutte sono dispiaciute, ma tutte non vedono l’ora di raggiungere le proprie case. E restarci. Avere vicino le proprie famiglie. Perché stare lontani dalle persone che si amano, in questi momenti, aggiunge solo preoccupazione.