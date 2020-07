La nuova Serie A femminile è quasi pronta per la stagione 2020-2021. Squadre già al lavoro, tra facce nuove e riconferme. Pronta a tornare in Italia, Martina Piemonte, l’attaccante del Betis Siviglia dovrebbe firmare con la Fiorentina. Due portieri stranieri per il Napoli che si presenta proprio oggi, tanta curiosità anche per l’altra neopromossa, il San Marino di Alain Conte

Dopo tante cessioni a Firenze si aspetta la firma di Martina Piemonte. L’attaccante di Ravenna, archiviata l’esperienza con il Betis Siviglia, è pronta a tornare in Italia e a vestire la maglia viola, con cui si sta già allenando da qualche giorno provando a convincere mister Cincotta. A salutare la Fiorentina (oltre a Laura Agard, passata al Milan) è stata Francesca Durante, il portiere classe 1997 giocherà in prestito a Verona. Con lei altre due giovani interessanti classe 2001, mandate dalle gialloblù per fare esperienza: Asia Bragonzi (dalla Juventus) e Sofia Colombo, talento dell’Inter, in Veneto cercheranno di giocare con continuità per fare il salto di qualità definitivo. Sempre in Toscana, ma sponda Florentia, è arrivata dal Sassuolo Luisa Pugnali, attaccante di 26 anni e con già tanta esperienza in Serie A. Per sostituirla in attacco, mister Piovani ha scelto di portare in maglia neroverde Valeria Pirone dal Verona.

leggi anche Calciomercato, tutte le trattative LIVE A Napoli- che oggi riceverà da Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile il trofeo del camionato appena concluso- saranno due portieri stranieri a lottare per un posto. Dopo l’arrivo della francese Emmeline Mainguy, 32 enne dal Digione (ma con un passato alle Campionesse d’Europa del Lione), il tecnico Giuseppe Marino potrà contare anche su Catalina Perez, colombiana di Bogotà arrivata a gennaio alla Fiorentina con cui non aveva trovato spazio. Mentre il Milan aspetta ancora la firma della centrocampista tedesca Julia Simic, l’Inter ha già annunciato l’ingaggio di Caroline Møller Hansen. L’attaccante danese, classe 1998, arriva dal Fortuna Hjørrin, con cui ha vinto l’ultimo campionato segnando 12 reti. Un acquisto importante per una squadra che in attacco si era già assicurata l’acquisto di Ilaria Mauro.