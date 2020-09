Alex Morgan è una nuova calciatrice del Tottenham Hotspur Women. A comunicarlo è lo stesso club londinese attraverso i propri canali social. L'attaccante classe '89 dal 2017 gioca con gli Orlando Pride nella National Women Soccer's League, la massima serie femminile americana. Che tuttavia ripartirà solo nella prossima primavera: motivo per cui la soluzione inglese sta attirando molte giocatrici degli States per mantenere la forma nel frattempo. Secondo quanto riporta la BBC, Morgan infatti si sarebbe trasferita agli Spurs in prestito almeno fino a dicembre. Tra le campionesse dell'ultimo Mondiale, prima di lei in queste settimane avevano scelto la Women's Super League anche Sam Lewis, Rose Lavelle, Tobin Heath e Christen Press.