Come a Sassuolo, San Marino se la gioca fino all'ultimo, sfiora l'impresa ma incassa la beffa sul traguardo. Match winner Annamaria Serturini , che ha regalato i tre punti alla Roma a ridosso del recupero. Quando ormai una doppietta per parte sembrava aver fissato l'equilibrio: un tap-in di Lazaro ha aperto i giochi al 10', poi è successo tutto negli ultimi minuti del primo tempo. Pari di Barbieri su rigore al 42', ancora la spagnola a riportare avanti la Roma, l'attaccante di San Marino di testa per il 2-2. Le ragazze di Conte hanno tenuto bene nella ripresa, fino al gol di Serturini. Con questa vittoria la Roma sale a 11 in graduatoria, San Marino sempre a quota 3.

SASSUOLO-FLORENTIA 3-0

13' rig. Dubcova (S), 32' Mihashi (S), 57' Bugeja (S)



Tutto facile per le neroverdi, che risolvono la sfida contro la Florentia San Gimignano soprattutto grazie a un grande primo tempo. Partenza a razzo del Sassuolo: al 5' palo colpito da Bugeja, al 13' neroverdi avanti con il calcio di rigore trasformato da Dubcova. Poi è Mihashi a trovare il raddoppio poco dopo la mezz'ora. Al 43' altro penalty per le padrone di casa: dal dischetto stavolta va Pirone ma Tampieri vola e respinge. L'inerzia della gara non cambia nella ripresa. C'è anzi gloria anche per Bugeja, che trova il tris al 57' dopo una bella azione personale. In classifica il Sassulo vola provvisoriamente in testa a quota 16, la Florentia rimane invece ferma a 6 per la seconda giornata consecutiva.

Risultati

Sabato 17 ottobre

Sassuolo-Florentia 3-0

Empoli-Napoli 1-0

San Marino-Roma 2-2





Domenica 18 ottobre

Milan-Inter ore 12:30 (diretta Sky Sport Serie A)

Bari-Juventus ore 14:30

Fiorentina-Verona ore 15

Classifica

Sassuolo 16, Juventus* 15, Milan* 12, Empoli 12, Roma 11, Fiorentina* 9, Inter* 7, Florentia 6, Verona*, Bari* e San Marino 3, Napoli 0.

* una partita in meno