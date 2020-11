Le rossonere superano la Roma grazie alla rete su rigore dell’attaccante. Le emiliane invece vincono 4-1 contro il Verona grazie alla doppietta di Dubcova. Primo punto per il Napoli che pareggia in casa del San Marino

Il Napoli muove la classifica e conquista il primo punto dopo otto giornate, grazie allo 0-0 maturato contro San Marino; pesa il rigore sbagliato dalla squadra di casa con Di Luzio a fine primo tempo. Vince il Milan grazie al rigore trasformato da Valentina Giacinti al 70', con la Roma che ha dovuto giocare gran parte della ripresa in dieci per l'espulsione di Baldi, che ha toccato una seconda volta il pallone dopo la rimessa dal fondo. Successo largo invece per il Sassuolo, che ne fa quattro al Verona. Risultato aperto fino a metà secondo tempo, quando l'espulsione di Meneghini (doppia ammonizione) spiana la strada alle neroverdi, che dilagano con Pirone e Bugeja, dopo la doppietta iniziale di Dubcova che sbaglia anche un rigore.

SAN MARINO-NAPOLI 0-0

SAN MARINO (4-1-4-1): Ciccioli; Micciarelli, Venturini, Kunisawa, Piazza; Brambilla; Menin (dall'85 Barbieri), Corazzi, Baldini (dal 77' Chandarana), Muya; Di Luzio. All. Conte.

NAPOLI (4-3-1-2): Perez; Capparelli, Huynh, Di Criscio (dal 76' Cafferata), Oliviero; Jansen, Nocchi (dal 60' Errico), Beil; Hjohlman (dal 68' Cameron); Goldoni, Popadinova (dal 77' Galabadaarachchi). All. Marino.

MILAN-ROMA 1-0

70' rig. Giacinti

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Rizza, Jane, Grimshaw (dal 71' Mauri), Boquete (dall'88' Conc), Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti (dall'89' Rinaldi). All. Ganz.

ROMA (4-3-3): Baldi; Soffia (dal 76' Ohale), Swaby, Pettenuzzo (dall'80' Corelli), Bartoli; Alves, Giugliano, Ciccotti (dal 76' Bonfantini); Thomas, Lazaro, Serturini (dal 58' Pipitone). All. Bavagnoli.

SASSUOLO-VERONA 4-1

16' e 46' Dubcova (S), 56' rig. Papaleo (V), 67' Pirone (S), 75' rig. Bugeja (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Lenzini, Filangeri, Orsi (dal 71’ Santoro), Philtjens; Pondini (dall’80 Pellinghelli), Mihashi, Dubcova; Monterubbiano (dal 60’ Bringoli); Pirone (dal 70’ Cambiaghi), Bugeja (dall’80’ Micheli).

VERONA (3-5-2): Durante; Meneghini, Ambrosi, Mella; Zoppi (dal 69’ Gidoni), Solow, Mancuso, Sardu, Jelenic; Susanna (dall’85’ Croin), Papaleo (dal 73’ Willis).