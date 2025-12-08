L'Inter questo martedì alle 21 ospiterà il Liverpool a San Siro nella sesta giornata di Champions League. A presentare la sfida l'allenatore nerazzurro, Chivu: "Abbiamo di continuità e punti, non di centificati contro le big. Come sta Akanji? Vediamo domani. A destra... gioco io!". La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Rilancio in campionato e ora in Champions. Dopo aver risalito la classifica in Italia, l'Inter vuole riscattare l'ultima sconfitta in Europa e ipotecare il passaggio del turno: davanti ci sarà un Liverpool in profonda crisi. A presentare il match a Sky Sport è stato Cristian Chivu, ecco le sue dichiarazioni:



Che emozioni ti trasmette questa partita?

"È il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo. Una delle squadre che ha ambizioni grandi tutti gli anni in tutte le competizioni. Ha vinto la Premier, ha avuto un buon inizio di stagione e poi un calo, ma sono momenti normali di una stagione. Per quello che rappresentano credo che hanno giocatori in grado di capire i momenti e farsi trovare pronti quando si alza il livello, quando arrivano le partite che contano. E domani è una che conta"



Come vedi dall'esterno la vicenda Salah? Quanto perde il Liverpool senza di lui?

"Io non parlo mai dei problemi delle altre squadre. Abbiamo anche noi i nostri problemi, ovvio che Momo è un giocatore importante a livello mondiale. Ma sono problemi che riguardano loro"



Lo stato di forma è positivo dopo il 4-0 sul Como...

"Lo stato di forma viene dato dalla partita che devi affrontare. Non è l'ultima che hai fatto, ma la prossima che determina se sei in forma o no e per noi è quella di domani. Veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia, stiamo cercando di alzare il livello perché siamo già a dicembre e stiamo lavorando per questo"



Può essere questo un test? Manca un certificato contro una grandissima squadra?

"Noi di certificati non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di continuità, di punti, di cose che ci permettono di essere competitivi quando arriveremo al dunque"



Come sta Akanji? A destra si parlerà portoghese o francese?

"Akanji vedremo domani, oggi non stava bene e lo abbiamo mandato a casa. A destra giocherà Chivu"