"Devo valutare Dybala , veniamo da una settimana di duro lavoro. Molto dipende dalle condizioni sue e di Chiesa . Abbiamo fuori Alex Sandro e Bonucci . Tornano a disposizione Chiellini, Pellegrini e Kaio Jorge ma non sono ancora in condizioni ottimali". Massimiliano Allegri fa il punto sull'infermeria della Juventus alla vigilia della partita sul campo della Roma , in programma domenica 9 gennaio alle 18:30 per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Nessun dubbio sui terzini: " Cuadrado diffidato? Gioca lo stesso, Pellegrini ha fatto due giorni di allenamento e non parte titolare. A sinistra gioca De Sciglio . Arthur è rientrato, è in una buona condizione. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma è un cambio importante. Contro la Roma dovremo dividere la partita in più momenti".

"Serve tempo per tornare a lottare per lo scudetto"

leggi anche

Chiellini è guarito dal Covid: da sabato in gruppo

Spazio anche per analizzare i compiti di Allegri e Mourinho, entrambi chiamati a ricostruire tra Torino e Roma: "Io sono venuto alla Juve sapendo che era l'anno in cui occorreva iniziare a cambiare la squadra e lavorare per cercare di tornare a competere per lo scudetto - ammette Allegri - nel calcio non cambia tutto in una giornata o in un mese. La squadra sta migliorando, dobbiamo farlo ancora in fase realizzativa, nella gestione della palla e nell'attacco della porta avversaria. Sono state fatte anche tante cose buone. Serve pazienza, lo sapevo: non sono spaventato da questo. Tutti vorremmo vincere e lottare per la vetta ma ci sono momenti nel calcio in cui occorre saper costruire per tornare a competere per lo scudetto nel giro di 1-2 anni". Allegri replica anche a Khedira, che aveva sottolineato l'assenza di un leader nel centrocampo bianconero: "Ogni giocatore ha delle sue caratteristiche di gioco. La Juve ha cambiato molto, ora abbiamo ragazzi che hanno meno esperienza. I giocatori non sono macchine: bisogna lavorare per costruire dei cicli".