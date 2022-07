"Siamo le azzurre" lo speciale su Sky Sport

In attesa di vederle in campo il 10 luglio a Euro 2022, impariamo a conoscere le protagoniste della nazionale femminile di calcio nello speciale "Siamo le Azzurre", in onda oggi su Sky Sport Football alle 13.30, 19.30 e 23.00. E disponibile anche on demand

La partenza è vicina. È tutto pronto per Euro 2022 che avrà nella sfida tra Inghilterra ed Austria ad Old Trafford la sua grande vetrina inaugurale.

Lo speciale "Siamo le Azzurre"

Anche le Azzurre sono pronte, anzi prontissime. L’esordio il 10 luglio contro la Francia una delle squadre candidate alla conquista del titolo finale. Le nostre ragazze, però, hanno un sogno e noi siamo pronti a viverlo con loro. Nello speciale “Siamo le Azzurre” in onda dal 4 di luglio abbiamo raccontato le emozioni, le sensazioni ed i sogni appunto delle 23 ragazze scelte da Milena Bertolini. Un viaggio per scoprire come dal meraviglioso Mondiale 2019 sia cambiata la percezione del movimento femminile in Italia e come siano, e quanto, cresciute quelle che saranno le protagoniste dell’Europeo dal punto di vista tecnico e umano. Un movimento che adesso, finalmente, dalla stagione 2022-2023 si è guadagnato (sul campo) lo status del professionismo.