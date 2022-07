Le azzurre si preparano al debutto contro la Francia: non ci sarà Cernoia, sostituita probabilmente da Aurora Galli nel trio di centrocampo completato da Giugliano e Caruso. Pienamente recuperata in difesa la capitana Sara Gama, mentre in avanti si va verso il tridente composto da Bergamaschi (favorita su Giacinti), Girelli e Bonansea. Probabile 4-3-3 per le francesi

BERTOLINI: "NON VEDIAMO L'ORA DI GIOCARE"