Oggi su Sky Belgio-Islanda e Francia-Italia

D come domenica. O come gruppo D: quello dell'Italia, che oggi farà il suo esordio agli Europei contro la Francia. Pre partita dalle ore 20.15 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nello studio a bordocampo anche Fabio Caressa. Alle 18 in campo Belgio e Islanda

LE AVVERSARIE DELL'ITALIA ALL'EUROPEO