Dopo la pesantissima sconfitta contro la Francia all'esordio, la Ct Bertolini ha presentato in conferenza la seconda gara del girone D degli Europei femminili: "È stata la partita peggiore da quando alleno l'Italia, ma non siamo quelle del primo tempo. Non dimentichiamo il nostro percorso e facciamo tesoro degli errori: andrà in campo chi sta bene mentalmente e fisicamente". Dello stesso parere la capitana Gama: "Ora mostriamo chi siamo"

Rialzare immediatamente la testa dopo il pesantissimo ko dell'esordio contro la Francia e ottenere un risultato positivo per mantenere vive le possibilità di qualificazione ai quarti di finale. Un solo obiettivo per l'Italia, chiamata a vincere contro l'Islanda nella seconda giornata del gruppo D degli Europei femminili di calcio. Intervenuta in conferenza stampa, la Ct Milena Bertolini ha presentato la prossima partita: "Quella contro la Francia è stata la gara approcciata peggio da quando alleno la Nazionale - ha esordito -, in questi giorni abbiamo lavorato sulle nostre consapevolezze, cercando di capire il perché di quel primo tempo. Servirà umiltà, perché probabilmente ci eravamo fatte ingolosire a livello inconscio dai primi minuti, quando sembrava che potessimo entrare facilmente nella loro difesa. Dobbiamo sempre avere presente chi siamo e come siamo arrivate fin qui. Se cambierò formazione contro l'Islanda? Servirà stare bene fisicamente e mentalmente. Le mie scelte saranno fatte tenendo questo in considerazione. Dall'ultima partita sono passati solo quattro giorni, vedremo come stanno tutte. In ogni caso, chi è entrata l'ultima volta ha fatto bene. Avremo orgoglio e rabbia: sapevamo che ci saremmo giocate la qualificazione all'ultima partita e che vincere o pareggiare contro la Francia sarebbe stato difficile. Comunque non siamo quelle viste nell'ultima gara”.