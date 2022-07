Seconda gara per Azzurre, alle 18 Italia-Islanda

L’Europeo delle nostre ragazze inizia a Manchester. L’illusione di essere al livello della Francia è durata poco. Adesso parte un triangolare con Islanda e Belgio , l’aspetto positivo per l’Italia è che le altre due nazionali alla prima partita hanno pareggiato. Le buone notizie però terminano qui, l’Islanda non è una nazionale di basso livello . Buona organizzazione difensiva, affidata a Viggosdottir, centrale del Bayern Monaco . Un centrocampo fisico ed esperto, guidato da Gunnarsdottir, prossima giocatrice della Juventus . Un attacco veloce e talentuso, con la coppia di esterni Jonsdottir-Vilhjalmsdottir da non sottovalutare.

leggi anche

Gravina: "Girone duro, ma credo in questo gruppo"

Il verdetto alle 20.00

Per questo l’Italia non può dirsi tranquilla, anzi la gestione delle pressioni sarà un aspetto fondamentale per vincere la partita. Per la prima volta, negli ultimi anni, questo gruppo è vicino al fallimento. Con una sconfitta le ragazze azzurre sarebbero aritmeticamente eliminate. Pressioni che avrà gestito anche Milena Bertolini. La Ct dovrà trovare le ragazze giuste per battere l’Islanda, alcune scelte nella prima partita non hanno convinto e il pessimo atteggiamento tattico non può essere giustificato solo con l’occasione avuta sullo zero a zero da Bonansea. Opportunità, che secondo Bertolini, ha fatto pensare alle sue calciatrici di poter giocare alla pari con la Francia. Manca sempre meno, alle ore 20 scopriremo il futuro delle ragazze azzurre.