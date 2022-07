Euro, oggi Italia-Islanda e Francia-Belgio

La storia si può ancora scrivere, anche se l'avvio delle Azzurre non è stato dei migliori. Vero che con la Francia si può perdere, ma il risultato finale è stato sicuramente duro per l'Italia di Milena Bertolini. La sconfitta per 5-1 nel debutto ha fatto riflettere, ma è necessario ripartire dal secondo tempo. Da subito, perchè si torna in campo: contro l'Islanda è già partita decisiva per restare in corsa all'Europeo. Le islandesi hanno ben impressionato nella gara d'esordio nel torneo, ma si sono dovute accontentare di un pareggio con il Belgio (1-1). Si gioca al Manchester City Academy Stadium di Manchester.