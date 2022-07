Nel girone C, la Svezia batte 5-0 il Portogallo e per una migliore differenza reti si qualifica come prima per i quarti, dove potrebbe essere l'avversario dell'Italia (se le azzurre passeranno il turno). L'Olanda piega 4-1 la Svizzera e si qualifica come seconda, troverà la Francia

Nell’ultima gara del girone C, la Svezia batte 5-0 il Portogallo e passa come prima, a pari punti a quota 7 con l’Olanda, grazie a una migliore differenza reti. Potrebbero dunque essere le svedesi le avversarie dell’Italia ai quarti se le ragazze di Milena Bertolini passeranno nel girone D. Svezia in vantaggio già dopo 21 minuti con Angeldalh: uscita non perfetta di Morais e la centrocampista realizza quasi un rigore in movimento. Sul finale di primo tempo anche un gol annullato per fuorigioco a Blackstenius, su grande giocata di tacco della ormai prossima milanista Asllani. Assist solo rimandato di poco, per Asllani, che al minuto 45 calcia una punizione dalla linea di fondo e invita alla girata Angeldalh, nei pressi del dischetto di rigore. Doppietta per la numero 16 e 2-0. Nel recupero arriva anche la terza rete svedese, sugli sviluppi di un corner è Carole Costa a mandare la palla nella propria porta dopo il colpo di testa di Ilestedt. Autorete e 3-0 a fine primo tempo. Nella ripresa, al 51’ rigore per tocco di mano di Diana Gomes: Asllani va sul dischetto e la piazza angolatissima: primo gol nel torneo per la numero 9 e 4-0. Al 60esimo altro gol annullato a Blackstenius, che di testa aveva calato la manita. Manita che arriva, finalmente, con Blackstenius, grazie a un destro dal limite che va all’incrocio dei pali. Finale 5-0. La Svezia è prima, troverà la seconda qualificata del gruppo D. Quello dell’Italia.

SVIZZERA-OLANDA 1-4

49’ aut Crnogorcevic (S), 53’ Reuteler (S), 84’ e 89’ Leuchter (O), 90’+4’ Pelova (O)

Svizzera (4-2-3-1): Thalmann; Maritz, Calligaris, Buhler (58’ Kiwic), Aigbogun (58’ Stierli); Watli (83’ Mauron), Maendly (58’ Folmli) ; Crnogorcevic, Sow (72’ Xhemaili), Reuteler; Bachmann. All. Nils Nielsen

Olanda (4-3-3): Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Nouwen (64’ Casparij), Janssen; Groenen, Roord (64’ Pelova), Spitse; van de Donk, Beerenstevn (74’ Leuchter), Martens (74’ Brugts). All. Mark Parsons

A Sheffield un’Olanda ancora priva di Miedema positiva al covid, batte 4-1 la Svizzera e passa ai quarti da seconda dietro la Svezia per peggior differenza reti. Nel primo tempo, al 23esimo viene concesso un rigore a Beerenstevn per presunto fallo di Thalmann, che invece aveva spostato il pallone. Dopo il var, niente penalty, avanti sullo 0-0 per tutto il primo tempo. Ma dopo l’intervallo la gara si sblocca: al 49’ colpo di testa di Van der Gragt su calcio d’angolo, Crnogorcevic è pronta per allontanare sulla linea ma colpisce maldestramente nella sua porta. Autogol della Svizzera, l’Olanda passa ma il vantaggio dura solo 4 minuti. Al 53’ azione in verticale sulla fascia sinistra di Bachmann, la numero 10 mette al centro per Reuteler che di piatto pareggia. Subito dopo, doppia enorme occasione per le svizzere con Sow, che in area si fa respingere il tiro e poi manda sul palo. La Svizzera resta in partita fino all’84: Thalmann esce male su un cross dalla destra e di testa segna la neo entrata Leuchter. La stessa Leuchter firma 5 minuto dopo il 3-1, che diventa 4-1 con Pelova al 94’, rete convalidata dopo un check del var. Un successo che non basta per scavalcare la Svezia: anche l’Olanda è a quota 7 punti ma si qualifica come seconda. Affronterà la Francia nei quarti.