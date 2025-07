Soncin: "Sappiamo di poter battere l'Inghilterra"

C'è grande consapevolezza nelle parole del Ct alla vigilia della semifinale che l'Italia affronterà contro l'Inghilterra: "Abbiamo le carte in tavola per vincere questa partita e fare un altro passo in avanti". Sulla stessa falsariga Cecilia Salvai: "Proveremo a sfruttare i punti deboli che hanno"

C'è grande attesa per la semifinale degli Europei femminili tra Inghilterra e Italia. Il Ct Andrea Soncin parla alla vigilia della sfida: "Nutriamo grande rispetto per l'Inghilterra. Conosciamo i loro punti di forza, sono campionesse e hanno una grande esperienza internazionale - spiega - Ci siamo guadagnati il nostro posto qui, e una volta arrivati qui vogliamo fare un altro passo e raggiungere la finale". L'Inghilterra parte chiaramente favorita, ma Soncin intende giocarsela fino in fondo: "Siamo fiduciose di avere le carte in regola per vincere questa partita. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati sul recupero e sulla ricarica. L'Inghilterra usa bene il possesso palla, ma non è questa la sua arma principale: è molto diretta, attacca gli spazi e sa come sfruttare al meglio le sue qualità offensive".