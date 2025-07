Aitana Bonmatì, centrocampista spagnola, è stata la vera protagonista della semifinale degli Europei 2025 a Zurigo giocata contro la Germania e vinta 1-0 ai supplementari. La duplice vincitrice del Pallone d'Oro (2023 e 2024), infatti, ha trascinato la Roja per la prima volta in una finale europea. Ma la stella spagnola, fino a soli venticinque giorni fa, lottava contro una meningite virale: la calciatrice il 27 giugno, a 5 giorni dall'inizio della competizione, è stata ricoverata d'urgenza all’ospedale di Madrid per poi partire alla volta della Svizzera il 2 luglio. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ero sicura della mia mentalità e della mia condizione fisica. Volevo arrivare a questa partita al mio massimo livello. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto per aiutarmi a raggiungere questo livello". La finale degli Europei di calcio femminile 2025, prevista per domenica 27 luglio, sarà tra Spagna e Inghilterra: le spagnole sono le campionesse del mondo in carica, ma non hanno mai affrontato una finale europea prima d'ora; le inglesi invece sono le campionesse d'Europa in carica.