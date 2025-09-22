Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pallone d'Oro femminile 2025, la classifica LIVE: Girelli 16^, Cantore 24^

BALLON D'OR

Appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, ma anche per il premio riservato da France Football alla miglior giocatrice della scorsa stagione. A trionfare nelle ultime due stagioni è stata Aitana Bonmatí. Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16^, Sofia Cantore al 24° posto. Aspettando la top 10 e la vincitrice, ecco la classifica in diretta

PALLONE D'ORO LIVE: CLASSIFICA UOMINI

Pallone d'Oro femminile, la classifica LIVE

  • 11) Claudia Pina (Spagna/Barcellona)
  • 12) Marta (Brasile/Orlando Pride)
  • 13) Caroline Graham Hansen (Norvegia/Barcellona)
  • 14) Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)
  • 15) Sandy Baltimore (Francia/Chelsea)
  • 16) Cristiana Girelli (Italia/Juventus)
  • 17) Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)
  • 18) Melchie Dumornay (Haiti/Lione)
  • 19) Klara Buhl (Germania/Bayern Monaco)
  • 20) Pernille Harder (Danimarca/Bayern Monaco)
  • 21) Amanda Gutierres (Brasile/Palmeiras)
  • 22) Esther Gonzalez (Spagna/Gotham FC)
  • 23) Johanna Rytting Kaneyrd (Svezia/Chelsea)
  • 24) Sofia Cantore (Italia/Juventus, Washington Spirit)
  • 25) Emily Fox (Usa/Arsenal)
  • 26) Lindsey Heaps (Usa/Lione)
  • 27) Clara Mateo (Francia/Psg)
  • 27) Frida Maanum (Norvegia/Arsenal)
  • 29) Steph Catley (Australia/Arsenal)
  • 30) Caroline Weir (Scozia/Real Madrid)

Le altre candidate

  • Aitana Bonmatí (Spagna/Barcellona)
  • Lucy Bronze (Inghilterra/Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Spagna/Arsenal)
  • Patricia Guijarro (Spagna/Barcellona)
  • Hannah Hampton (Inghilterra/Chelsea)
  • Chloe Kelly (Inghilterra/Manchester City, Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polonia/Barcellona)
  • Alexia Putellas (Spagna/Barcellona)
  • Alessia Russo (Inghilterra/Arsenal)
  • Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal)

Calcio: altre notizie

Pallone d'Oro donne LIVE: Girelli 16^, Cantore 24^

BALLON D'OR

Appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, ma...

Dove vedere Napoli-Pisa

guida tv

La partita Napoli-Pisa della 4^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 22 settembre alle ore 20.45...

Ok da gup Roma a patteggiamento ex vertici Juve

inchiesta prisma

Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus...

Allegri: "Leao out. Turnover? Serve qualificarsi"

Coppa Italia

Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a...

Psg, niente Pallone d'Oro "causa" OM. E Dembelé...

Ligue 1

In contemporanea alla consegna del Pallone d'Oro andrà in scena il recupero di Marsiglia-Psg, in...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE