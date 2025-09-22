Pallone d'Oro femminile 2025, la classifica LIVE: Girelli 16^, Cantore 24^BALLON D'OR
Appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, ma anche per il premio riservato da France Football alla miglior giocatrice della scorsa stagione. A trionfare nelle ultime due stagioni è stata Aitana Bonmatí. Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16^, Sofia Cantore al 24° posto. Aspettando la top 10 e la vincitrice, ecco la classifica in diretta
Pallone d'Oro femminile, la classifica LIVE
- 11) Claudia Pina (Spagna/Barcellona)
- 12) Marta (Brasile/Orlando Pride)
- 13) Caroline Graham Hansen (Norvegia/Barcellona)
- 14) Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)
- 15) Sandy Baltimore (Francia/Chelsea)
- 16) Cristiana Girelli (Italia/Juventus)
- 17) Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)
- 18) Melchie Dumornay (Haiti/Lione)
- 19) Klara Buhl (Germania/Bayern Monaco)
- 20) Pernille Harder (Danimarca/Bayern Monaco)
- 21) Amanda Gutierres (Brasile/Palmeiras)
- 22) Esther Gonzalez (Spagna/Gotham FC)
- 23) Johanna Rytting Kaneyrd (Svezia/Chelsea)
- 24) Sofia Cantore (Italia/Juventus, Washington Spirit)
- 25) Emily Fox (Usa/Arsenal)
- 26) Lindsey Heaps (Usa/Lione)
- 27) Clara Mateo (Francia/Psg)
- 27) Frida Maanum (Norvegia/Arsenal)
- 29) Steph Catley (Australia/Arsenal)
- 30) Caroline Weir (Scozia/Real Madrid)
Le altre candidate
- Aitana Bonmatí (Spagna/Barcellona)
- Lucy Bronze (Inghilterra/Chelsea)
- Mariona Caldentey (Spagna/Arsenal)
- Patricia Guijarro (Spagna/Barcellona)
- Hannah Hampton (Inghilterra/Chelsea)
- Chloe Kelly (Inghilterra/Manchester City, Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia/Barcellona)
- Alexia Putellas (Spagna/Barcellona)
- Alessia Russo (Inghilterra/Arsenal)
- Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal)