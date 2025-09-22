Pallone d'Oro femminile, la classifica LIVE

Appuntamento alle 21 al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro 2025, ma anche per il premio riservato da France Football alla miglior giocatrice della scorsa stagione. A trionfare nelle ultime due stagioni è stata Aitana Bonmatí. Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16^, Sofia Cantore al 24° posto. Aspettando la top 10 e la vincitrice, ecco la classifica in diretta

