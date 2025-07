Incontro al Quirinale tra la Nazionale femminile e il presidente della Repubblica Mattarella. Insieme alle Azzurre e al Ct Soncin, rientrati nelle scorse ore dalla Svizzera dopo l'eliminazione in semifinale agli Europei, presenti anche lo staff tecnico, Gravina, Buonfiglio e Abodi. Mattarella: "Ho seguito tutte le partite. Avete vinto in ogni caso e scritto una pagina di sport". La capitana azzurra Girelli: "Il calcio femminile in Italia ha ancora fame, meritiamo rispetto e visibilità"

IL DISCORSO DI MATTARELLA