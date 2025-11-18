46 punti in un girone con Ranieri (2,42 di media a partita), 24 nelle prime 11 gare di Serie A sotto la gestione Gasperini (2,18 di media a gara): la Roma è nettamente la squadra che ha fatto più punti nell’anno solare 2025. Ben 8 in più della prima inseguitrice. Ecco la classifica completa che prende in considerazione solo le gare di Serie A giocate da gennaio 2025 a oggi.
- 73 punti
- 32 partite giocate (23 vinte, 4 pareggiate, 4 perse)
- 44 gol fatti
- 16 gol subiti
- 65 punti
- 32 partite giocate (20 vinte, 5 pareggiate, 7 perse)
- 60 gol fatti
- 32 gol subiti
- 63 punti
- 31 partite giocate (18 vinte, 9 pareggiate, 4 perse)
- 48 gol fatti
- 25 gol subiti
- 58 punti
- 32 partite giocate (17 vinte, 7 pareggiate, 8 perse)
- 52 gol fatti
- 35 gol subiti
- 57 punti
- 31 partite giocate (16 vinte, 9 pareggiate, 6 perse)
- 42 gol fatti
- 30 gol subiti
- 55 punti
- 32 partite giocate (15 vinte, 10 pareggiate, 7 perse)
- 50 gol fatti
- 34 gol subiti
- 49 punti
- 31 partite giocate (13 vinte, 10 pareggiate, 8 perse)
- 41 gol fatti
- 28 gol subiti
- 46 punti
- 31 partite giocate (11 vinte, 13 pareggiate, 7 perse)
- 48 gol fatti
- 28 gol subiti
- 45 punti
- 31 partite giocate (11 vinte, 12 pareggiate, 8 perse)
- 41 gol fatti
- 33 gol subiti
- 38 punti
- 32 partite giocate (10 vinte, 8 pareggiate, 14 perse)
- 38 gol fatti
- 44 gol subiti
- 38 punti
- 31 partite giocate (8 vinte, 14 pareggiate, 9 perse)
- 30 gol fatti
- 37 gol subiti
- 35 punti
- 31 partite giocate (9 vinte, 8 pareggiate, 14 perse)
- 30 gol fatti
- 45 gol subiti
- 32 punti
- 31 partite giocate (8 vinte, 8 pareggiate, 15 perse)
- 33 gol fatti
- 39 gol subiti
- 31 punti
- 31 partite giocate (7 vinte, 10 pareggiate, 7 perse)
- 29 gol fatti
- 38 gol subiti
- 28 punti
- 31 partite giocate (6 vinte, 10 pareggiate, 15 perse)
- 24 gol fatti
- 41 gol subiti
- 26 punti
- 31 partite giocate (4 vinte, 14 pareggiate, 13 perse)
- 26 gol fatti
- 38 gol subiti
- 25 punti
- 31 partite giocate (4 vinte, 13 pareggiate, 14 perse)
- 16 gol fatti
- 40 gol subiti
- 16 punti
- 11 partite giocate (5 vinte, 1 pareggiate, 5 perse)
- 14 gol fatti
- 12 gol subiti
- 16 punti
- 20 partite giocate (2 vinte, 10 pareggiate, 8 perse)
- 15 gol fatti
- 25 gol subiti
- 14 punti
- 11 partite giocate (3 vinte, 5 pareggiate, 3 perse)
- 12 gol fatti
- 13 gol subiti
- 12 punti
- 20 partite giocate (2 vinte, 6 pareggiate, 12 perse)
- 16 gol fatti
- 38 gol subiti
- 9 punti
- 11 partite giocate (1 vinte, 6 pareggiate, 4 perse)
- 8 gol fatti
- 14 gol subiti
- 8 punti
- 20 partite giocate (2 vinte, 2 pareggiate, 16 perse)
- 8 gol fatti
- 44 gol subiti