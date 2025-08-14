Women's Cup oggi su Sky, Alisha ritrova la Juve

La Juventus della candidata al Pallone d’Oro Cristiana Girelli, al rientro dopo il grande Europeo, contro il Como Women della freschissima ex juventina Alisha Lehmann. E poi l’Inter allenata da Piovani in una sfida prestigiosa contro l’Atletico Madrid. Sono le due gare in programma oggi per The Women’s Cup Special Edition, torneo amichevole internazionale per la prima volta in Italia, che scatta oggi pomeriggio all’Arena Civica di Milano. Due semifinali di un torneo che si apre oggi e si chiuderà domenica, con le finali. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio: Juventus-Como alle 17, Inter-Atletico alle 20. Un assaggio della grande stagione del calcio femminile che sarà ancora più protagonista quest’anno su Sky Sport, con la prima edizione della Serie A Women’s Cup che prenderà il via venerdì 22 agosto con Parma-Juve.

Leggi anche Serie A Women's Cup femminile, la prima edizione su Sky