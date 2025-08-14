Women's Cup oggi su Sky, Alisha ritrova la Juve

Esplora tutte le offerte Sky
Calcio Femminile, Women's Cup oggi su Sky Sport: Juve-Como e Inter-Atletico Madrid

Calcio femminile

All’Arena Civica di Milano scatta The Women’s Cup Special Edition, torneo amichevole internazionale per la prima volta in Italia. Oggi live su Sky Sport Calcio le due semifinali: alle 17 la Juve sfida il Como e ritrova da avversaria la ex Alisha Lehmann, alle 20 Inter-Atletico Madrid. Domenica le finali. Un antipasto di una grande stagione del calcio femminile da vivere in diretta su Sky con la prima edizione della Serie A Women’s Cup, al via venerdì 22 agosto 

WOMEN'S CUP FEMMINILE, PRIMA EDIZIONE SU SKY

La Juventus della candidata al Pallone d’Oro Cristiana Girelli, al rientro dopo il grande Europeo, contro il Como Women della freschissima ex juventina Alisha Lehmann. E poi l’Inter allenata da Piovani in una sfida prestigiosa contro l’Atletico Madrid. Sono le due gare in programma oggi per The Women’s Cup Special Edition, torneo amichevole internazionale per la prima volta in Italia, che scatta oggi pomeriggio all’Arena Civica di Milano. Due semifinali di un torneo che si apre oggi e si chiuderà domenica, con le finali. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio: Juventus-Como alle 17, Inter-Atletico alle 20. Un assaggio della grande stagione del calcio femminile che sarà ancora più protagonista quest’anno su Sky Sport, con la prima edizione della Serie A Women’s Cup che prenderà il via venerdì 22 agosto con Parma-Juve.

The Women’s Cup Special Edition, il programma

  • Oggi ore 17 su Sky Sport Calcio: 1^ semifinale Juventus-Como (telecronaca Matteo Marceddu)
  • Oggi ore 20 su Sky Sport Calcio: 2^ semifinake Inter-Atletico Madrid (telecronaca Elia Faggion)
  • Domenica ore 17: finale 3^ e 4^ posto
  • Domenica ore 20: finale 1^ e 2^ posto

