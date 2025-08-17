Sofia Cantore, gol da sogno al debutto in NWSL: è la prima italiana a segnare in UsaCalcio femminile
Un debutto che è già storia. L'ex giocatrice della Juventus Women e attaccante della Nazionale femminile ha segnato una rete bellissima al debutto nel campionato con il Washington Spirit. Ed è diventata la prima italiana a segnare oltreoceano
Prima italiana a segnare un gol negli Usa. E che gol! Sofia Cantore si è trasferita a giugno dall'Italia al Washington Spirit dopo un'operazione da 300 mila euro, cifra da record per un'italiana. Alla sua partita d'esordio ha segnato l'1-0 contro il Racing Louisville, grazie a un tiro da 20 metri (la partita è finita poi 2-2).
Ex Juventus, a caccia di un grande sogno negli Usa
Classe 1999, di Lecco, Sofia è tra le candidate al Pallone d'Oro femminile. La sua carriera l'ha vista iniziare da giovanissima all'oratorio,. Prima esperienza al Fiamma Monza, seconda alla Juventus Women. A giugno di quest'anno, il trasferimento nella National Women's Soccer League al Washington Spirit. Giocatrice di punta della nazionale femminile italiana, che quest'estate ha visto sfumare gli Europei solo in semifinale, con la Juve ha segnato 18 gol in 39 partite, contribuendo allo Scudetto e alla Coppa Italia.