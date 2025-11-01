Galli: "Voglio il Mondiale ed esulto quasi come Belotti. Cosa ho rinunciato per il calcio"
L'Italia femminile Under 17 è impegnata in queste settimane in Marocco, per il Mondiale di categoria, dove si gioca contro il Messico l'accesso in finale. Giulia Galli è tra le protagoniste: lotta, segna e fa divertire. Da piccola aveva le idee chiare e si è 'imposta' nella scuola calcio dell'Ostiamare. E ora sogna in grande. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider