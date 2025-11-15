Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Dalla Serie C alla Nazionale, Nischler: "Finalmente il calcio è anche il mio lavoro"

Emiliano Tomasini
©Getty

Dall'adolescenza in Germania alla Serie A, passando per i turni in ufficio e gli allenamenti serali: il percorso di Nadine Nischler, calciatrice del F.C. Como Women, è una storia di determinazione pura. “Il calcio adesso è il mio lavoro, la mia passione… è tutto”, racconta a Sky Sport Insider dopo l’esordio in Nazionale. Ma non finisce qui: Nischler continua a sognare in grande

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ