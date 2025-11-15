Dall'adolescenza in Germania alla Serie A, passando per i turni in ufficio e gli allenamenti serali: il percorso di Nadine Nischler, calciatrice del F.C. Como Women, è una storia di determinazione pura. “Il calcio adesso è il mio lavoro, la mia passione… è tutto”, racconta a Sky Sport Insider dopo l’esordio in Nazionale. Ma non finisce qui: Nischler continua a sognare in grande