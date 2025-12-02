Linari: "Sento la responsabilità di dover fare qualcosa per il calcio femminile"

Responsabilità è la parola chiave. Elena Linari non si limita a 'dare calci un pallone'. Vuole fare molto di più. "Come atleta e persona di rilievo devo trasmettere valori e idee che possono aiutare la società a migliorare", spiega a Sky Sport Insider. La sua è una missione di cui avverte il peso ma che vuole portare a termine