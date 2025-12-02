Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Linari: "Sento la responsabilità di dover fare qualcosa per il calcio femminile"

Emiliano Tomasini
©Getty

Responsabilità è la parola chiave. Elena Linari non si limita a 'dare calci un pallone'. Vuole fare molto di più. "Come atleta e persona di rilievo devo trasmettere valori e idee che possono aiutare la società a migliorare", spiega a Sky Sport Insider. La sua è una missione di cui avverte il peso ma che vuole portare a termine

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ