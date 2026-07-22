È stato presentato il calendario della Serie A Women per la stagione 2026-2027. Si inizierà nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 settembre, dopo la Final Four della Serie A Women's Cup. Le campionesse d'Italia della Roma debuttano a Sassuolo, mentre il Como 1907 esordirà contro il Milan CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE

E' ufficiale il calendario della nuova stagione di Serie A Women, al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup, che aprirà la stagione tra il 22 e il 23 agosto. Confermata la formula della scorsa stagione: le prime 3 classificate si qualificheranno alla Women’s Champions League, mentre l'ultima retrocederà in Serie B. Il campionato si concluderà nel weekend tra il 15 e il 16 maggio 2027, una settimana prima della finale della Coppa Italia Women. Queste le soste previste: 10-11 ottobre

28-29 novembre

5-6 dicembre (impegni delle Nazionali)

19 dicembre-10 gennaio (festività natalizie e Supercoppa Women)

27-28 febbraio

6-7 marzo (impegni delle Nazionali)

27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia e festività pasquali)

17-18 aprile

24-25 aprile (impegni delle Nazionali)

Il calendario della prima giornata (26-27 settembre) La stagione che porterà al Mondiale 2027 in Brasile (con l’Italia che si giocherà l’accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, in caso di passaggio del turno, Finlandia o Serbia), inizierà con la Roma campione in carica a Sassuolo: Como 1907-Milan

Inter-Fiorentina

Juventus-Napoli Women

Lazio-Parma

Sassuolo-Roma

Ternana Women-Como Women

Il calendario completo della Serie A Women 2026-2027

Derby e big match La partita d'esordio per la neopromossa Como 1907 sarà il derby regionale contro il Milan. Alla seconda giornata sono subito in programma il derby di Roma e il big match Milan-Juventus. Juventus-Roma, il 'Clasico' degli ultimi anni del calcio femminile italiano, si giocherà alla quarta giornata, mentre la Supercoppa tra giallorosse e bianconere aprirà il 2027. Il derby di Milano è in programma alla sesta giornata, con il primo storico derby di Como alla settima insieme a Inter-Juventus. Alla nona si sfideranno Roma e Inter, le prime due classificate dello scorso campionato, con il neo-allenatore giallorosso Gianpiero Piovani che ritroverà quella che fino a poche settimane fa era la sua squadra.