Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Calendario Serie A femminile, giornate e partite del campionato 2026-2027

Calcio femminile

È stato presentato il calendario della Serie A Women per la stagione 2026-2027. Si inizierà nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 settembre, dopo la Final Four della Serie A Women's Cup. Le campionesse d'Italia della Roma debuttano a Sassuolo, mentre il Como 1907 esordirà contro il Milan

CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE

E' ufficiale il calendario della nuova stagione di Serie A Women, al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup, che aprirà la stagione tra il 22 e il 23 agosto. Confermata la formula della scorsa stagione: le prime 3 classificate si qualificheranno alla Women’s Champions League, mentre l'ultima retrocederà in Serie B. Il campionato si concluderà nel weekend tra il 15 e il 16 maggio 2027, una settimana prima della finale della Coppa Italia Women. Queste le soste previste:

  • 10-11 ottobre
  • 28-29 novembre
  • 5-6 dicembre (impegni delle Nazionali)
  • 19 dicembre-10 gennaio (festività natalizie e Supercoppa Women)
  • 27-28 febbraio
  • 6-7 marzo (impegni delle Nazionali)
  • 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia e festività pasquali)
  • 17-18 aprile
  • 24-25 aprile (impegni delle Nazionali)

Il calendario della prima giornata (26-27 settembre)

La stagione che porterà al Mondiale 2027 in Brasile (con l’Italia che si giocherà l’accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, in caso di passaggio del turno, Finlandia o Serbia), inizierà con la Roma campione in carica a Sassuolo:

  • Como 1907-Milan
  • Inter-Fiorentina
  • Juventus-Napoli Women
  • Lazio-Parma
  • Sassuolo-Roma
  • Ternana Women-Como Women

Il calendario completo della Serie A Women 2026-2027

Derby e big match

La partita d'esordio per la neopromossa Como 1907 sarà il derby regionale contro il Milan. Alla seconda giornata sono subito in programma il derby di Roma e il big match Milan-Juventus. Juventus-Roma, il 'Clasico' degli ultimi anni del calcio femminile italiano, si giocherà alla quarta giornata, mentre la Supercoppa tra giallorosse e bianconere aprirà il 2027. Il derby di Milano è in programma alla sesta giornata, con il primo storico derby di Como alla settima insieme a Inter-Juventus. Alla nona si sfideranno Roma e Inter, le prime due classificate dello scorso campionato, con il neo-allenatore giallorosso Gianpiero Piovani che ritroverà quella che fino a poche settimane fa era la sua squadra.

Serie A Womens's Cup: come funziona

La Serie A Women's Cup, al suo secondo anno, aprirà la stagione il 22 agosto: parteciperanno le 12 squadre iscritte alla Serie A 2026-27 e si articolerà in due fasi successive: nella prima, le squadre saranno suddivise in tre gironi da 4 (sulla base di una graduatoria realizzata a partire dal piazzamento nella stagione 2025-26), con tre giornate di gara; a seguire la Final Four, con semifinali e finale in gara unica a cui accederanno le vincenti dei tre gironi e la miglior seconda.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Napoli-Arezzo 1-3: Allegri perde all'esordio

amichevole

Allegri come Conte: anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il...

Fenucci: "Orsolini rinnovo vicino, sia un simbolo"

Calciomercato

L'ad dal ritiro di Valles: "Con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro, cercheremo di...

Ekhator: "Se dici Juve ti brillano gli occhi"

Serie A

Il nuovo colpo arrivato dal Genoa è in fase di recupero dopo lo stop in amichevole contro il...

Bisseck: "Per me l’Inter è sempre la più forte"

Serie A

Dal ritiro dell'Inter in Germania, a Donaueschingen, Yann Bisseck ha parlato delle ambizioni sue...

Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend

25 e 26 luglio

Manca un mese all'inizio del campionato, ma il prossimo weekend sa molto di Serie A. Sabato 25 e...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE