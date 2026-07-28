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Giulia Dragoni a un passo dalla firma col Chelsea: sarà un trasferimento storico

mercato donne

La centrocampista 20enne, che ha vinto il premio di miglior centrocampista nella scorsa edizione della Serie A Women (in cui ha vestito la maglia della Roma) arriverà a Londra a titolo definitivo dal Barcellona

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Domani, mercoledì 29 luglio 2026, sarà una giornata storica per il calcio femminile italiano. Giulia Dragoni, infatti, firmerà il contratto che sancirà il suo passaggio a titolo definitivo al Chelsea dal Barcellona, ufficializzando il trasferimento più importante nella storia del calcio femminile nostrano. Dragoni, infatti, a soli 20 anni può vantare, nella propria bacheca, una Champions League, vinta con il Barcellona nel 2024, oltre ad un campionato spagnolo e a una Copa de la Reina (la controparte femminile della Coppa del Re). Dragoni ha giocato le ultime due stagioni in Italia, con la maglia della Roma. togliendosi lo sfizio di conquistare nell'ultima stagione, oltre al double Scudetto-Coppa Italia, anche il titolo di miglior centrocampista della Serie A Women. Dragoni è anche un pilastro della Nazionale azzurra, avendo collezionato già 25 presenze con l'Italia a soli 20 anni di età.

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