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Italia, le news di formazione verso la semifinale contro la Spagna

mondiali u20

Mercoledì 23 settembre alle 15 le Azzurrine vanno a caccia di una vittoria che le renderebbe la prima nazionale femminile italiana a conquistare la finale di un campionato del Mondo. Nessun problema di formazione: Testa torna a disposizione, azzerate le diffide ad Appiah e Bressan

MONDIALE FEMMINILE UNDER 20, IL TABELLONE

L'Italia Under 20 femminile vuole continuare a fare la storia al Mondiale: dopo aver conquistato per la prima volta l'accesso agli ottavi di finale, poi ai quarti e alla semifinale, le Azzurrine potrebbero diventare la prima nazionale italiana femminile di calcio a raggiungere la finale in un torneo Fifa. Per farlo dovranno battere la Spagna, indicata come la favorita per la vittoria finale e che finora ha fatto un percorso netto con 5 vittorie su 5, 19 gol segnati e solo uno subito. "Le squadre forti non si conoscono mai bene, hanno la capacità di cambiare. Nelle mie ragazze vedo però consapevolezza e voglia di divertirsi, che è la cosa fondamentale", ha spiegato il ct azzurro Nicola Matteucci alla vigilia della partita, in programma mercoledì 23 settembre alle ore 15 a Lodz. Non ci sono problemi di formazione perché la centrocampista Sofia Testa è tornata ad allenarsi in gruppo dopo un lieve infortunio e sarà disponibile per la partita. Sul fronte disciplinare, come da regolamento, sono state azzerate le diffide dopo i quarti a Karen Appiah e Martina Bressan.

I precedenti tra le due nazionali

A livello femminile, Italia e Spagna si sono incontrate lo scorso anno nella semifinale degli Europei Under 19 vinta 2-0 dalle Furie rosse. Nei quarti degli Europei Under 17, però, a vincere è stata l'Italia grazie alla doppietta di Giulia Galli, attaccante classe 2008 che sta partecipando anche al Mondiale in Polonia.

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