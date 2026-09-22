L'Italia Under 20 femminile vuole continuare a fare la storia al Mondiale: dopo aver conquistato per la prima volta l'accesso agli ottavi di finale, poi ai quarti e alla semifinale, le Azzurrine potrebbero diventare la prima nazionale italiana femminile di calcio a raggiungere la finale in un torneo Fifa. Per farlo dovranno battere la Spagna, indicata come la favorita per la vittoria finale e che finora ha fatto un percorso netto con 5 vittorie su 5, 19 gol segnati e solo uno subito. "Le squadre forti non si conoscono mai bene, hanno la capacità di cambiare. Nelle mie ragazze vedo però consapevolezza e voglia di divertirsi, che è la cosa fondamentale", ha spiegato il ct azzurro Nicola Matteucci alla vigilia della partita, in programma mercoledì 23 settembre alle ore 15 a Lodz. Non ci sono problemi di formazione perché la centrocampista Sofia Testa è tornata ad allenarsi in gruppo dopo un lieve infortunio e sarà disponibile per la partita. Sul fronte disciplinare, come da regolamento, sono state azzerate le diffide dopo i quarti a Karen Appiah e Martina Bressan.