Inter, 3 rigori sbagliati: non capitava da 34 anni. L'ultima serie vinta è del 2017le storie
Introduzione
Ancora una volta i rigori non sorridono all'Inter, che era già reduce dalle sconfitte in Champions contro l'Atletico e in Coppa Italia contro la Lazio nel 2019. I tre rigori falliti di fila riavvolgono il nastro di oltre trent’anni, quando Matthäus, Brehme e Ciocci ne fallirono tre… in una partita di campionato (con quattro rigori complessivi assegnati all'Inter).
Nella storia c'è anche un quarto di Coppa Italia vinto col Napoli con sigillo decisivo di Cristian Chivu, una finale di Coppa Uefa persa contro lo Schalke (con un momento cult Hodgson-Zanetti) e una finale di Supercoppa vinta contro la Roma, cioè il primo trofeo di sempre in nerazzurro a firma José Mourinho. E poi il clamoroso primo caso del 1964: sei rigori tirati tutti dallo stesso calciatore e senza alternarsi con l'altra squadra!
Quello che devi sapere
Tre errori di fila? L'ultima volta nel 1991!
Bastoni si fa ipnotizzare da Ravaglia, Barella manda altissimo, Bonny fa anche peggio: calcia senza rincorsa, debole e senza angolare. E così i tre rigori falliti di fila dall'Inter costano la semifinale di Supercoppa contro il Bologna, che non era stato certo perfetto nella serie.
Tre errori di fila sono una rarità nel calcio tanto che, per ritrovare l'ultimo caso nerazzurro, bisogna tornare indietro di più di trent'anni e nemmeno in una serie di rigori, ma… in una partita di campionato! Inter contro Verona del settembre 1991: sbagliano tre volte Matthäus, Brehme e Ciocci anche se, va detto, sull'errore di Brehme arriva la ribattuta a rete di Stefano Desideri, autore di una doppietta con seconda rete personale, guarda un po', su calcio di rigore. La partita finì 2-0 per i nerazzurri di Orrico.
La regola del 3
Tre come i rigori sbagliati di fila in Supercoppa, tre come i ko di fila in una serie ai rigori. I precedenti recenti, infatti, non sorridono ai nerazzurri, che avevano perso anche in Champions nel 2024 contro l'Atletico (il rigore di Lautaro alle stelle) e nel 2019 ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Quella volta per l'Inter di Spalletti risultarono decisivi gli errori di Lautaro (uno dei due in gol in Supercoppa) e Nainggolan.
Il precedente in Supercoppa
Prima del trittico negativo l'Inter aveva conquistato una vittoria in uno storico, a suo modo, match di Coppa Italia vinto solo dal dischetto contro il piccolo Pordenone nel 2017. Negli anni Duemila l'Inter batte anche il Napoli nei quarti del 2011 (il rigore decisivo? Lo segna Chivu!) e perde due semifinali contro la Juve: una nel 2016 (dopo una clamorosa rimonta nel ritorno di San Siro: vittoria 3-0 post ko 3-0 dello Stadium); e una nel 2004 (doppio 2-2 con errore esiziale di Bobo Vieri).
Tra i precedenti recenti, però, c'è anche una vittoria proprio in Supercoppa, quando la formula prevedeva una gara secca: 8-7 alla Roma nella finale del 2008, primo titolo nerazzurro a firma José Mourinho, con Totti che fallisce il quinto rigore giallorosso che avrebbe dato il trofeo alla Roma.
La finale di Coppa Uefa e la semifinale di Coppa dei Campioni
Una sola altra volta l'Inter si è giocata una finale ai rigori, e perse in quella di Coppa Uefa del 1997 contro lo Schalke. Altra partita entrata nella storia e che segnò la fine dell'avventura Hodgson. La finale era prevista su due match: all'andata è 1-0 tedesco, mentre nel ritorno di San Siro l'Inter vince con un 1-0 firmato Zamorano. Cult il momento della sostituzione di Zanetti con Berti poco prima dei rigori, col futuro capitano nerazzurro infuriato per la scelta del suo allenatore. Tempo pochi istanti e l'argentino - in pieno stile Zanetti - andrà proprio da Hodgson tendendogli la mano e chiedendo scusa per la reazione.
Ad ogni modo, i rigori non saranno felici per l'Inter: sbagliano Zamorano e Winter e la coppa se la prende lo Schalke. Curiosità: in quel 1996/97 l'Inter si era già giocata altre due partite ai rigori; una vinta contro gli austriaci del Glazer sempre in Coppa Uefa, e una persa in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.
E in Champions? Prima di Atletico-Inter c'è solo un altro caso e risale alla vecchia Coppa dei Campioni. L'Inter vinse 5-4 in terra scozzese contro il Celtic dopo un doppio 0-0 in semifinale. Poi, però, perse la finale contro l'Ajax di Cruijff.
Il primo precedente: sei rigori… tirati tutti dallo stesso giocatore!
Quindi si torna al primo caso di sempre della storia dell'Inter ai rigori. Un precedente talmente clamoroso che, a guardarlo oggi, sembra solo una svista sul tabellino riportato da Wikipedia. Guardate lo specchietto qui in basso della semifinale di Coppa Italia del 9 giugno 1965 Roma contro Inter. Notate qualcosa di insolito? Sei rigori, e non cinque, calciati tutti dagli stessi due giocatori.
Nulla di sbagliato, in realtà, visto quel giorno l'arbitro De Marchi applicò semplicemente il regolamento sperimentale dell'epoca, cioè una serie di 6 rigori per squadra, tirati poi solamente da un unico giocatore designato per parte. E senza alternanza: Luis Suarez calciò prima tutti quelli dell'Inter (in realtà ogni squadra poteva scegliere i suoi tiratori, ma era prassi affidarli tutti allo specialista), segnandoli tutti. Quindi "piedone" Manfredini ne calciò sei della Roma, sbagliandone due. Quello strano regolamento restò in vigore fino al 1972.
E intanto il Bologna sorride
Sì, perché dall'altro lato della luna c'è un Bologna con uno spirito opposto. Un po' per la vittoria, ovviamente, un po' perché i rigori erano un grande tabù in casa rossoblù. L'ultima vittoria — ironia della sorte — risaliva al dicembre (era il 13 e non il 19) di quasi trent'anni esatti fa. 1995. E curiosamente sempre contro una milanese, cioè il Milan di Capello 1995/96, battuto ai quarti di Coppa Italia dal Bologna di Renzo Ulivieri. L'ultima lotteria prima della freschissima vittoria contro l'Inter? Un ko nei quarti di Coppa Italia del 2024, battuti dalla Fiorentina di… Vincenzo Italiano. A volte il calcio è davvero strano.