Una sola altra volta l'Inter si è giocata una finale ai rigori, e perse in quella di Coppa Uefa del 1997 contro lo Schalke. Altra partita entrata nella storia e che segnò la fine dell'avventura Hodgson. La finale era prevista su due match: all'andata è 1-0 tedesco, mentre nel ritorno di San Siro l'Inter vince con un 1-0 firmato Zamorano. Cult il momento della sostituzione di Zanetti con Berti poco prima dei rigori, col futuro capitano nerazzurro infuriato per la scelta del suo allenatore. Tempo pochi istanti e l'argentino - in pieno stile Zanetti - andrà proprio da Hodgson tendendogli la mano e chiedendo scusa per la reazione.

Ad ogni modo, i rigori non saranno felici per l'Inter: sbagliano Zamorano e Winter e la coppa se la prende lo Schalke. Curiosità: in quel 1996/97 l'Inter si era già giocata altre due partite ai rigori; una vinta contro gli austriaci del Glazer sempre in Coppa Uefa, e una persa in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

E in Champions? Prima di Atletico-Inter c'è solo un altro caso e risale alla vecchia Coppa dei Campioni. L'Inter vinse 5-4 in terra scozzese contro il Celtic dopo un doppio 0-0 in semifinale. Poi, però, perse la finale contro l'Ajax di Cruijff.