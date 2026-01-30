Introduzione

Ci aspetta il più lungo "weekend" della stagione visto che il programma della 23^ giornata inizia venerdì per concludersi con un raro posticipo del martedì. La prima fase delle coppe europee è terminata ed è possibile che gli ultimi impegni abbiano lasciato stanchezza e acciacchi qua e là. L'Inter ha allungato in classifica ed è attesa da una sfida sulla carta decisamente abbordabile. Questo turno potrebbe dirci davvero tanto quanto a corsa scudetto



Per molti giocatori si è spesso scritto "recuperabile a fine gennaio" e ci siamo: qualcuno ha rispettato la tabella di rientro mentre per altri i tempi si sono allungati o, più semplicemente, non si vogliono prendere rischi eccessivi. Quali sono le news di formazione più rivelanti? Per rispondere a questa e altre domande chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Per qualche allenatore c'è ancora da decidere, altri hanno idee più chiare. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 23^ giornata di Serie A