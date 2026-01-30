Introduzione
Ci aspetta il più lungo "weekend" della stagione visto che il programma della 23^ giornata inizia venerdì per concludersi con un raro posticipo del martedì. La prima fase delle coppe europee è terminata ed è possibile che gli ultimi impegni abbiano lasciato stanchezza e acciacchi qua e là. L'Inter ha allungato in classifica ed è attesa da una sfida sulla carta decisamente abbordabile. Questo turno potrebbe dirci davvero tanto quanto a corsa scudetto
Per molti giocatori si è spesso scritto "recuperabile a fine gennaio" e ci siamo: qualcuno ha rispettato la tabella di rientro mentre per altri i tempi si sono allungati o, più semplicemente, non si vogliono prendere rischi eccessivi. Quali sono le news di formazione più rivelanti? Per rispondere a questa e altre domande chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Per qualche allenatore c'è ancora da decidere, altri hanno idee più chiare. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 23^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Lazio-Genoa, venerdì ore 20:45
Lazio
- Romagnoli non convocato per le note vicende di mercato
- Chance quindi per Provstgaard nel duo di centrali. Lazzari e Pellegrini invece saranno i cursori esterni
- In mezzo torna Cataldi dopo la squalifica. Un paio di dubbi in attacco. Isaksen e Dia sono in vantaggio su Cancellieri e Maldini
Genoa
- Nel trio difensivo torna arruolabile Ostigard dopo lo stop per squalifica. Il mercato tiene banco e un piccolo punto di domanda su Norton-Cuffy c'è an che se l'esterno è convocato
- Nel caso, a destra è pronto Sabelli. De Rossi dovrebbe affidarsi ai soliti noti anche se il tecnico è tentato...
- Junior Messias infatti è un pensiero fisso quanto a possibile titolarità. Messias potrebbe o prendere il posto di Ellertsson o anche quello di Vitinha
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Patric, Rovella, Romagnoli
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy Malinovskyi Frendrup Ellertsson Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist, Baldanzi
Pisa-Sassuolo, sabato ore 15
Pisa
- Le voci di mercato per ora non dovrebbero impattare sull'XI titolare di Gilardino che in mediana valuta il ritorno di Akinsanmiro
- Nel trio difensivo mancherà Calabresi che salta il Sassuolo causa squalifica. Candidato unico per riempire lo slot è Caracciolo
- Meiter dopo la botta rimediata contro l'Inter non pare preoccupare, anzi: si candida per una maglia con Tramoni e Moreo a supporto
Sassuolo
- Più ballottaggi del previsto in casa neroverde visti i vari recuperi. La difesa non dovrebbe subire modifiche o alterazioni
- In attacco Pinamonti è pronto a tornere dal primo minuto. Laurienté non teme la concorrenza mentre Berardi sarà della partita. Resta da capire se in qualità di titolare o no
- Anche in mediana c'è da pensare. Dovesse dare le giuste garanzie, Thorstvedt non sarebbe in ballottaggio ma in caso di "rischio zero" pronto Lipani
Probabili Formazioni
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo; Durosinmi
Squalificati: Calabresi
Indisponibili: Semper, Denoon, Lusuardi, Albiol, Stengs, Vural
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
Napoli-Fiorentina, sabato ore 18
Napoli
- No news, good news. La frase non vale per Antonio Conte che vorrebbe notiize positive dall'infermeria ma il suo Napoli non recupera giocatori
- In attacco quindi rivedremo Elmas, Hojlund e Vergara con Giovane e Lukaku pronti per uno spezzone di partita
- L'unico possibile cambio di formazione riguarda le corsie esterne di centrocampo. Olivera si candida per far rifiatare Gutierrez
Fiorentina
- L'impegno di Coppa Italia ha modificato lo status di Roberto Piccoli che ha accusato un fastidio muscolare. Il giocatore è quindi in dubbio per sabato
- Per quel che riguarda Moise Kean, l'azzurro pare recuperato ma come già successo non si vorrebbero prendere rischi. Pronta quindi anche la soluzione Gudmundsson punta
- In mediana si va verso la soluzione che prevede Fagioli regista con Mandragora (riposato) e Ndour interni di centrocampo
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Neres Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic, Anguissa
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Solomon, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey
Cagliari-Verona, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- Gli uomini dovrebbero essere quelli. Per quel che riguarda lo schieramento la posizione di Palestra ci dirà se sarà 4-4-2 o 4-3-3
- In difesa Pisacane proporrà nuovamente Ze Pedro come esterno basso di destra con Obert sul lato opposto
- Chiavi del centrocampo affidate a Gaetano mentre davanti Esposito dovrebbe spuntarla sul resto della concorrenza per affiancare Kilicsoy
Verona
- Buone notizie per Zanetti che ritrova un piao di elementi, svuotando in parte un'infermeria sempre affollata
- In difesa torna a disposizione Valentini. Anche Frese è arruolabile e potrebbe spuntarla su Bradaric
- Mosquera invece resta indisponibile. Per molti, compreso Bella-Kotchap è più no che sì pensare a un recupero per Cagliari
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Palestra, Kilicsoy, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Deiola, Folorunsho, Belotti
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Bella-Kotchap, Mosquera, Belghali
Torino-Lecce, domenica ore 12:30
Torino
- Baroni spera di poter recuperare Simeone in attacco, vista la partenza di Ngonge all'Espanyol. Il "Cholito" però resta in forte dubbio
- Piccolo dubbio di formazione per quel che riguarda le corsie esterne: Pedersen a destra non dovrebbe temere la concorrenza, Lazaro invece...
- In difesa nuovo stop per Ismajli. Tameze agirà sul centrodestra mentre al centro pare scontato il ritorno di Maripan dal 1'
Lecce
- Finita la lunga squalifica di Gaspar che quindi può tornare al centro della difesa giallorossa
- L'impiego di Thiago Gabriel non è così scontato. Siebert si è ritagliato uno spazio importante e potrebbe restare in orbita titolarità
- In attacco soliti dubbi. Non è escluso che Di Francesco non lanci Cheddira dal primo minuto. In odore di titolarità anche Sottil
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Ismajli
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pierret, Camarda
Como-Atalanta, domenica ore 15
Como
- Fari puntati sul recupero di Douvikas il cui problema però pare superabile. Il greco è recuperabile per domenica ma...
- Non è escluso che Fabregas opti per un 4-2-3-1 con Caqueret quale terminale di riferimento
- Dietro Vojvoda e Valle sono favoriti sulle corsie esterne. Kempf dovrebbe ancora avere la meglio su Diego Carlos
Atalanta
- Dopo aver trovato il primo gol in campionato della sua nuova avventura in Serie A, Jack Raspadori va verso una maglia da titolare al fianco di Charles De Ketelaere
- Davanti, salvo sorprese, avremo Scamacca dal primo minuto. Bernasconi spera ma Zalewski resta in pole a sinistra
- Dietro Palladino ha tanti disponibili e quindi non ci sono scelte obbligate: sul centrosinistra possibile maglia da titolare per Ahanor
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Caqueret
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Goldaniga, Diao
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker
Cremonese-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
Cremonese
- Grigiorossi privi dello squalificato Barbieri. Sulla destra si candida Floriani Mussolini con Pezzella sul versante opposto
- In difesa nulla dovrebbe cambiare. Nel trio di centrali in mediana, Zerbin potrebbe agire da interno con Grassi e Vandeputte a completamento
- Davanti, prima convocazione per Milan Djuric che potrebbe entrare a gara in corso. Il duo Vardy-Bonazolli resta favorito
Inter
- Massiccio turnover in vista per Chivu dopo gli sforzi di Champions? Non per forza. Ad esempio la difesa dovrebbe essere quella "classica"
- In mezzo possibile chance dal primo minuto per Frattesi visto anche lo stop di Barella. A destra Luis Henrique in pole
- Il gioco delle coppie là davanti dovrebbe prevedere ancora Lautaro Martinez affiancato a Pio Esposito con Bonny e Thuram pronti a subentrare
Probabili Formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: Barbieri
Indisponibili: nessuno
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella
Parma-Juventus, domenica ore 20:45
Parma
- L'infortunio occorso a Lautaro Valenti modifica gioco forza l'XI titolare di Cuesta. Si va verso un 3-5-2 con Troilo terzo a sinistra
- Valeri quindi agirà da cursore esterno di centrocampo: sull'altro versanto pronto Britschgi. Dubbio Sorensen-Estevez al centro
- Davanti il terminale di riferimento sarà Pellegrino. A sostegno pronto Ondrejka con Oristanio che partirà dalla panchina
Juventus
- Spalletti potrebbe ruotare qualcosa ma solo ed esclusivamente in caso di "richiesta di riposo" da parte di qualche elemento, soprattutto difensivo
- Davanti paiono esserci pochi dubbi: David è "on fire" vista la sua produzione nelle ultime uscite di campionato
- Dietro al canadese ci sono Miretti e Conceicao che si giocano una maglia. La staffetta in ogni caso pare certa.
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Guaita, Frigan, Ndiaye, Valenti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlahovic, Rouhi, Milik
Udinese-Roma, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Udinese
- Alla lista degli indisponibili in casa Udinese si è aggiunto Zanoli. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione finita per l'esterno
- Anche Kamara non è al 100% e rischia di non esserci. Cambi obbligati quindi sulle corsie esterne con Ehizibue e Zemura in rampa di lancio
- Davanti Atta sarà nuovamente a supporto di Davis. In difesa Bertola si gioca una maglia con Kabasele
Roma
- Assente Koné in mezzo al campo si è fernato anche Paulo Dybala per una infiammazione al ginocchio. Questa la fotografia in casa Roma
- In difesa si va verso una linea a tre che comprenderà anche Ghilardi che nelle ultime uscite ha convinto
- In mediana spazio dal primo minuto probabilmente a El Aynaoui al fianco di Cristante con Celik esterno destro. Pellegrini sarà al fianco di Soulé
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buksa, Zaniolo, Piotrovski, Zanoli, Kamara
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hermoso, Dovbyk, El Shaarawy, Koné, Dybala
Bologna-Milan, martedì ore 20:45
Bologna
- Nessun ballottaggio in porta vista la squalifica di Skorupski. Spazio quindi a Ravaglia. Davanti Castro in pole
- Soliti punti interrogativi tra difesa e mediana. Dietro torna Miranda dalla squalifica. A destra ballottaggio Holm-Zortea
- Tre candidati per due posti nella coppia davanti alla difesa: possibile giro dalla panchina per Feguson. Rowe sgomita per un posto ma al momento non pare favorito
Milan
- L'inusuale posticipo di martedì permetterà ad Allegri di avere le idee più chiare su Christian Pulisic e Rafa Leao, alle prese con qualche acciacco
- Altro interrogativo è legato alla difesa dove Pavlovic, recuperato, vorrebbe tanto ritrovare una maglia dal primo minuto ma De Winter resta in corsa
- A destra Saelemaekers, a mezzo servizio contro la Roma, ha avuto tempo per ristabilirsi e non dovrebbe essere a rischio. Ricci sempre in pole per un posto al fianco di Modric
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: Skorupski
Indisponibili: Lucumì
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez