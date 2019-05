Come arrivano le squadre a questi playoff

Delle otto squadre arrivate sino a questo secondo turno nazionale, come detto 5 sono uscite dalle sfide del primo turno nazionale, disputatosi in gare di andata e ritorno tra il 19 e il 22 maggio. Il Pisa ha avuto la meglio della Carrarese pareggiando per 2-2 all'andata fuori casa e vincendo in casa pr 2-1. L'Arezzo si è sbarazzato senza troppi problemi della Viterbese con un 3-0 interno e una vittoria per 2-0 anche nella partita di ritorno. Molto combattuta è stata la sfida tra Monza e Imolese, terminata con un doppio 3-1 che alla fine ha qualificato i romagnoli solo grazie alla miglior classifica alla fine della stagione regolare. Stesso esito, ovvero un doppio pareggio (anche se per 1-1), tra Potenza e Catania, con i siciliani promossi al secondo turno sempre grazie al vantaggio nella graduatoria finale. Infine la FeralpiSalò, che ha avuto la meglio del Catanzatro grazie alla vittoria interna per 1-0, alla quale è seguito un 2-2 che li ha proiettati verso il passaggio del turno. Assieme a queste cinque entrano in tabellone proprio in questo turno anche le squadre arrivate al secondo posto dei rispettivi gironi (A, B e C) al termine della stagione regolare: Piacenza, Triestina, Trapani.