Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Figc che chiedeva la sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con la quale il Cerignola veniva riammesso in serie C. La trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per il 9 settembre, oltre l'avvio del campionato di Lega Pro fissato per il 25 agosto, e che dunque al momento rimane su tre gironi da 20 squadre ciascuno. Il Cerignola non era stato ripescato in C perché l'impianto non era stato ritenuto a norma: il suo ricorso contro la decisione Figc era stato accolto dal Collegio di garanzia, che di fatto aveve riammesso al campionato della Lega Pro il club pugliese. Ora la "sospensiva" del Tar congela la situazione, con la serie C a 60 squadre.

La Serie C resta a 60 squadre

Nessuno stravolgimento e campionato che prenderà regolarmente il via. Ad annunciarlo è la Lega Pro con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "La Serie C rimane a 60 squadre: con decreto emesso in data odierna il Presidente della Prima Sezione ter del TAR del Lazio sospende i provvedimenti emessi dal Collegio di Garanzia del Coni relativi alla società Cerignola, valutando come prevalente l’interesse al regolare svolgimento del Campionato e della Coppa Italia di Lega Pro che pertanto – prosegue il comunicato – si disputeranno secondo il calendario già prefissato. Trasparenza e legalità rimangono quindi i capisaldi del nuovo sistema che garantisce certezze e mette al riparo la categoria da aggressioni". La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi il Collegio di Garanzia del Coni, aveva accolto i due ricorsi presentati dall’Audace Cerignola, società vincitrice dei playoff nel girone H di serie D, contro il mancato ripescaggio nel campionato di serie C.