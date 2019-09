Il Bari ripartirà da Vincenzo Vivarini. La dirigenza biancorossa infatti ha raggiunto un accordo con l’allenatore per un contratto biennale per lui e per gli altri componenti del suo staff: il vice Andrea Milani e il preparatore atletico Antonio Del Fosco. Nella giornata di martedì potrebbe già dirigere il primo allenamento, ma non c'è ancora certezza in questo senso. L'intesa raggiunta con la società ad ogni modo non è in dubbio.

La carriera di Vivarini

Vivarini ha cominciato ad allenare i dilettanti del Luco Canistro nel 2007. Poi ha diretto l'anno dopo la Renato Curi Angolana in Serie D per approdare al Chieti in seconda divisione di Lega Pro nel 2009, vincendo il campionato al suo primo anno e terminando 6° nel secondo. Ha guidato l'Aprilia tra il 2011 e il 2013, quindi il triennio al Teramo dove ha centrato la promozione storica in Serie B annullata dallo scandalo del calcioscommesse. Retrocesso alla guida del Latina nella stagione 2016/17, ha allenato l'Empoli da giugno a dicembre 2017, prima di essere esonerato in favore di Andreazzoli. Nello scorso campionato è stato sulla panchina dell'Ascoli, poi esonerato al termine della stagione.

L’esonero di Cornacchini

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato con la Virtus Francavilla, il Bari ha deciso di esonerare Giovanni Cornacchini, l’allenatore che ha guidato la squadra nella risalita dalla Serie D alla C. “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Giovanni Cornacchini e il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia mister Cornacchini per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mister Cornacchini e mister Marolda l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali” si legge sul sito ufficiale della società.