Giuseppe Rossi è pronto a ripartire e lo farà da quella che è a tutti gli effetti casa sua. L’attaccante, infatti, comincerà ad allenarsi col Villarreal, club di cui ha scritto la storia. La squadra spagnola ha annunciato così la notizia con una nota sul proprio sito ufficiale: “L'attaccante italo-americano Giuseppe Rossi si allenerà da questo martedì con la prima squadra del Villarreal alle ore 10:30 al centro sportivo. Rossi, che attualmente è svincolato, si unirà alle sessioni con la squadra guidata da Javi Calleja”.

La carriera di Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi è il miglior marcatore della storia del Villarreal, con cui ha giocato dal 2007 al 2013. Ha segnato 82 reti, così ripartite: 54 in Liga, 7 in Coppa del Re, 5 in Champions League e 16 in Europa League. In carriera ha vestito anche le maglie di Manchester United, Newcastle, Parma, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa. È svincolato dal 2018.